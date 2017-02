Bailey schafft Sensation - Blech für Lesser

WM-Gold - Doll läuft Rennen seines Lebens

Was für ein Finish! Was für eine Dramatik! Benedikt Doll ist mit dem Rennen seines Lebens zum Sprint-Weltmeister gelaufen. Bei der WM in Hochfilzen blieb er in einem Wimpernschlagfinale weniger als eine Sekunde vor dem Norweger Bö. Topfavorit Fourcade patzte am Schießstand. | mehr