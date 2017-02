Kaisa Mäkäräinen (Finnland)

Die Finnin Kaisa Mäkäräinen hat sich im Laufe der Saison zu einer echten Siegläuferin gemausert, holte in Ruhpolding Mitte Januar gleich zwei Weltcupsiege. Trotz ihrer Erfolge hatte die 34-Jährige tatsächlich damit geliebäugelt, bei der Nordischen Ski- WM im Langlauf an den Start zu gehen. Vorerst entschied sich die Finnin dagegen. 2016 war zudem unklar, ob Mäkäräinen ihre Karriere fortsetzen wird. Doch aktuell ist sie so stabil wie wohl noch nie und dürfte in Hochfilzen bei allen Einzelrennen für eine Medaille gut sein. Voraussetzung ist aber, dass es am Schießstand läuft.