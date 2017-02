Hinz läuft die Staffel an

Den deutschen Medaillen-Express soll Vanessa Hinz ins Rollen bringen. Ihre Qualitäten als Nummer eins konnte sie bei den letzten Staffelerfolgen - drei Rennen, drei Weltcup-Siege , schon beweisen. "Ich glaube, dass ich mittlerweile die Ruhe bewahre und zügig und ruhig schießen kann" , sagt die 24-Jährige selbstbewusst. Als Langläuferin mochte sie es gar nicht, so früh am Start zu stehen, doch jetzt " finde ich es echt ziemlich cool, so Frau gegen Frau loszusprinten." Auch die Situation am Schießstand kann Hinz sogar genießen: "Mir macht es Spaß, Frau gegen Frau am Schießstand, wenn es richtig kracht." Ihre Taktik: Möglichst schnell rauszulaufen, damit sie in den Kurven ihre Line fahren kann und bergab freie Bahn hat. Ihr Ziel: "Wenn eine Medaille herausspringt sind wir super happy, wenn Gold dabei herausspringt ist alles perfekt."

An der Wand im Hotel ist noch Platz

Danach sind Franziska Hildebrand und Maren Hammerschmidt gefordert. "Es ist noch Platz an der Wand. Hoffentlich können wir morgen noch was dazuhängen," sagt Hammerschmidt, die sich ein Zimmer mit Dahlmeier teilt. Für sie ist das Mannschaftsergebnis "ein Fingerzeig für die Staffel. Allerdings weiß auch die 27-Jährige, dass das Rennen nicht von selbst laufen wird und das Quartett den Druck als Favoritinnen anzutreten, selbst mitgebracht hat. Die Winterbergerin strahlt trotz großem Erfolgsdruck Ruhe aus: "Wir sind topmotiviert und haben alle gute Rennen in der Hinterhand."

Laufleistung stagniert bei Hildebrand

Nur bei Franziska Hildebrand, die als dritte ins Rennen geht, steht bei der Leistung ein Fragezeichen. "Da läuft es sicher nicht so, wie sie es selber erwartet hat vor der Saison, wie auch wir es erwartet haben" , räumt Damen-Cheftrainer Gerald Hönig ein. "Da ist ein bisschen Stagnation, bei der Franzi, bzw. eher ein Leistungsrückgang, was die Laufleistung betrifft." Die Schießleistungen seien nach wie vor stabil, deswegen gibt es "auch keine Diskussion, was den Staffeleinsatz betrifft."

Bestleistung abrufen

Der Auftrag für die ersten drei Athletinnen ist klar: "Möglichst vorne dabei zu sein, um im Bereich 1,2,3 ihre Bestleistung abzurufen." Damit soll die Voraussetzung geschaffen werden, "dass die Laura berechtigte Chancen hat, um den Sieg mitzulaufen." Als Schlussläuferin ist Dahlmeier für Hönig die Idealbesetzung. "Die Laura hat Qualitäten, die für eine Schlussläuferin extrem wichtig sind, vor allem, wenn es beim letzten Schießen um die Wurst geht." Und er schiebt nach: "Es gibt wenige, die in der Schlussrunde mit ihr mitlaufen können."

Dahlmeier meldet sich fit

Immerhin meldet sich seine Topläuferin nach dem schweren Einzelrennen wieder fit. Über die 15 Kilometer hatte sich Dahlmeier auf dem Weg zu Gold "sehr verausgabt. " Aber sie gibt Entwarnung. "Mir geht's soweit wieder gut. Ich denke, bis morgen bin ich wieder fit und einsatzfähig."