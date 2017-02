Mal gewinnt die eine, dann die andere. Die beiden Einzel im Weltcup-Winter konnte Laura Dahlmeier allerdings für sich verbuchen. Wer den WM-Titel will, muss also an ihr vorbei. Und das will nicht nur die Tschechin.

Im vergangenen Jahr gewann das Einzel die Französin Marie Dorin Habert (li.) vor Landsfrau Anais Bescond.

Denn auch die Französinnen Anais Chevalier und Titelverteidigerin Marie Dorin-Habert gehören wie die Verfolgungs-Zweite Darja Domratschewa aus Weißrussland, die Finnin Kaisa Mäkäräinen und Dorothea Wierer aus Italien zum engen Favoritinnenkreis. Dahlmeier geht es positiv an: " Ich freue mich auf das Rennen, da ist alles möglich. " Auch Koukalova, die im Vorjahr, im Gegensatz zu Dahlmeier bei der WM leer ausging, ist dieses Mal entspannter. " Ich setze mich nicht mehr so unter Druck. "

Schweres Rennen

Wichtigstes Element im Einzel, das Schießen: pro Fehler gibt es eine Strafminute.

Ein Selbstläufer wird das erste Rennen am Mittwoch (14.30 Uhr/ARD und im Ticker) nach zwei Pausentagen jedoch für keine der Skijägerinnen: " Es wird ein schweres Rennen, denn das sind hier die anspruchsvollsten Strecken ", weiß auch Dahlmeier nur zu gut: " Es kommt darauf an, wer bis dahin am besten regeneriert und alles geben kann ". Zudem muss beim Klassiker das Schießen perfekt laufen. Da pro Fehlschuss eine Strafminute aufaddiert wird, müssen die Scheiben unbedingt getroffen werden. Ansonsten wird es nicht die Top drei reichen.

Letzte deutsche Einzel-Weltmeisterin: Kati Wilhelm.

Dahlmeier könnte mit einer weiteren Medaille im Einzel-Wettbewerb ihre Serie fortsetzen und das neunte WM-Edelmetall hintereinander abräumen. Dies war bislang nur der Norwegerin Tora Berger bei den Titelkämpfen 2012 und 2013 gelungen. Im DSV-Team wartet man schon länger auf einen WM-Erfolg auf der längsten Distanz: Letzte deutsche Einzel-Weltmeisterin ist ARD-Expertin Kati Wilhelm, sie gewann 2009 in Pyeongchang.

Fokus liegt bei Dahlmeier

Zweitbeste Deutsche bei der WM bisher: Vanessa Hinz.

Neben der 23-jährigen Dahlmeier nominierte Damen-Bundestrainer Gerald Hönig auch Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz und Maren Hammerschmidt für den Biathlon-Klassiker. Im Schatten ihrer schnellen Teamkollegin können Hildebrand, Hinz und Hammerschmidt eine gute Platzierung angehen. Das Quartett soll auch im Staffel-Wettbewerb am Freitag zum Einsatz kommen.

Stand: 14.02.2017, 23:34