Staffel der Herren: Das Ziel ist natürlich Gold

Am Samstag (14.45/ARD) haben die deutschen Männer in der Staffel eine Medaille anvisiert. "Wir haben den Anspruch, dass wir um die Medaillen mitlaufen wollen. Egal welche Farbe sie hat," so Kirchner.

Läuferisch top, gutes Schießergebnis ist drin

Nach Gold in der Mixed-Staffel und dem Sprintsieg von Benedikt Doll schrammte Erik Lesser im Einzel nur knapp am nächsten Edelmetall für die Sammlung der deutschen Herren vorbei. Dabei hatten die vier Biathleten am Freitag auf der Strecke eine starke Leistung abgeliefert. Im Ziel lagen sie mit der reinen Laufzeit vor Sieger Lowell Bailey und Silbergewinner Ondrej Moravec. "Läuferisch sind wir absolut im Spitzenfeld dabei,“ sagt Kirchner.

Nur mit dem Schießen lief es nicht ganz so rund. "In der ersten Hälfte haben wir nicht ganz so glücklich agiert“, resümierte der 46-Jährige. Immerhin stand die Null in der zweiten Hälfte dann bei allen DSV-Startern. Diese Treffsicherheit in Staffel und Massenstart zu zeigen, ist jetzt das ausgegebene Motto.