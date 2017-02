Massenstart - letzte Chance für eine Einzelmedaille

Der Countdown läuft. Die letzte Chance für eine WM-Medaille in Hochfilzen startet am Sonntag um 14.45 Uhr (ARD). Hoffnungsträger Simon Schempp hat bislang nur Staffelmedaillen bei WMs eingefahren. Bei den Titelkämpfen in Tirol kann er die schwarze Serie vielleicht doch noch mit einer Einzelmedaille beenden. Er ist wie Erik Lesser, Arnd Peiffer, Benedikt Doll beim Duell der besten 30 dabei. Als letztem DSV-Athleten war es Michael Greis 2007 gelungen, einen WM-Sieg in diesem Wettbewerb zu feiern.

Schempp kann Massenstart

Titelverteidiger ist der Norweger Johannes Thingnes Bö, der wie Verfolgungsweltmeister Martin Fourcade und der frischgekürte Staffelweltmeister Anton Shipulin zu den Topfavoriten zählt. Bei der WM in Hochfilzen konnte Schempp im Einzel noch keinen Top 3-Platz einfahren. Im Weltcup hat er in der laufenden Saison immerhin schon einen Massenstart gewonnen und einen zweiten Platz geholt. Auf der Zielgeraden war er in Oberhof sogar am Franzosen vorbeigezogen.

Alles ist möglich

Um ein gutes Ergebnis einzufahren, muss es für Schempp am Schießstand allerdings zu 100 Prozent passen. "Dann ist alles noch möglich", sagt der 28-Jährige. In der Staffel hatte sich der Uhinger immerhin nur einen Fehlschuss geleistet. Ins letzte Rennen geht er trotz Enttäuschung nach Platz vier optimistisch und verspricht sogar, das er noch die letzten Kräfte zusammengekratzt. "Ich werde noch mal alles geben."

Lesser mit Schießstand versöhnt

Erik Lesser

Teamkollege Erik Lesser hat den Schießstand mittlerweile voll im Griff. Nach zehn Treffern am Samstag kann er selbstbewusst in die Herausforderung Massenstart gehen. Um zu entspannen, will der Thüringer am Abend noch die X-Box anwerfen und die Beine ausschütteln. "Ich hoffe, morgen bin ich in der gleichen Form, wieder am Start."

Doll muss die Ruhe bewahren

Die Ruhe am Schießstand muss allerdings Sprintweltmeister Benedikt Doll wieder finden. Er ärgerte sich nach der Staffel vor allem über die Fehlschüsse und seine vier Nachlader. "Das hat so viel Zeit gekostet." Bis zum Massenstart will er jetzt den Kopf wieder in den Griff bekommen: Es "ist das letzte Rennen, da wollen wir noch mal alles reinlegen. Ich glaub, da ist in unserem Team auch jeder noch mal top motiviert."

Peiffer will wieder eine guten Job machen

Arnd Peiffer will dagegen den Kopf auch nach der verpassten Medaillenchance nicht in den Sand stecken. "Vierter muss man auch erst einmal werden. Ich muss leider sagen, dass ich am Schießstand nicht die bestmögliche Leistung abgerufen habe." Seine Form findet der 29-Jährige allerdings relativ gut. Ihn ärgern besonders die Schießfehler: "Ich hab halt immer ein Schießen pro Rennen nicht hinbekommen." Über die 15 Kilometer will Peiffer "wieder versuchen, einen guten Job zu machen."

Der Modus

Die 30 besten Athletinnen bzw. Athleten gehen gleichzeitig auf die Strecke. Bei der WM sind die Top 15 des Gesamtweltcups qualifiziert, dazu die neun Medaillengewinner aus Einzel, Sprint und Verfolgung. Die weiteren Plätze werden durch die bei der WM errungenen Weltcuppunkte ermittelt. Geschossen wird wie in der Verfolgung liegend – liegend – stehend - stehend. Für jeden Fehlschuss geht es einmal in die 150 Meter lange Strafrunde.

Stand: 17.02.2017, 14:39