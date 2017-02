Peiffer: "Für Medaille muss alles passen"

nach dem vierten Platz in der WM-Staffel von Hochfilzen sind die deutschen herren etwas enttäuscht, aber auch selbstkritisch. Das Niveau sei so hoch, dass eben alles stimmen müsse, so die DSV-Herren.