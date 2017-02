Biathlon-WM-Hochfilzen

Was für ein Kraftakt zum Ende der 15 Kilometer im Massenstart der Biathlon-WM in Hochfilzen. Simon Schempp zog rund zwei Kilometer vor dem Ziel einen unwiderstehlichen Schlussspurt an, ließ Simon Eder (AUT) stehen und bescherte sich so seine erste WM-Einzelmedaille.

Der 28-Jährige zeigte ein bärenstarkes Rennen und hatte am Ende die meisten Körner aller Konkurrenten zur Verfügung. Hinter ihm belegten Titelverteidiger Johannes Thingnes Boe (NOR) und Eder die weiteren Plätze.

"Ich bin nur froh, dass es endlich mal nach ganz oben gereicht hat. Ich habe viele Körner gespart, weil ich oft im Windschatten gelaufen bin. Genialer Tag", sagte der überglückliche Sieger.

Starke Leistung beim Schießen

Die deutschen Biathleten hatten einen eindeutigen Plan: Simon Schempp, Arnd Peiffer, Benedikt Doll und Erik Lesser wollten ihren undankbaren vierten Rang im Staffel-Rennen vergessen machen und eine Medaille gewinnen - und das sollte gelingen. Doll belegte am Ende Platz neun, Peiffer landete auf Platz zehn. Esser belegte Platz 21.

Gleich zu Beginn versuchten Doll und Schempp in vorderen Feld mitzufahren und nicht abreißen zu lassen. Lesser und Peiffer orientierten sich zunächst im hinteren Teil des Feldes.

Beim ersten Schießen liegend zeigten die deutschen Athleten allesamt ihre großen Qualitäten. Alle vier Biathleten blieben fehlerfrei und fanden sich deshalb auch gleich unter den ersten zehn Aktiven wieder. Die Führung hatte zu diesem frühen Zeitpunkt der Russe Anton Shipulin übernommen.

Doll übernimmt Führungsarbeit

Beim zweiten Schießen liegend führte dann der US-Amerikaner Lowell Bailey das Feld, das weiterhin eng beisammen lag, an. Und die deutschen Arthleten konnten erneut voll überzeugen und blieben erneut fehlerfrei. Damit unterstrichen sie allesamt ihre Ambitionen, sich noch eine Medaille im letzten Wettkampf zu sichern.

Benedikt Doll übernahm vor dem dritten Schießen (stehend) immer wieder die Führungsarbeit und zeigte Selbstbewusstsein gegenüber der Konkurrenz. Martin Fourcade, der sich anfangs einen Schießfehler geeistet hatte, holte allerdings immer mehr auf und schob sich in die Spitzengruppe vor.

Ärgerlich für Doll, dass er sich beim letzten Schießen gleich zwei Fehlversuche leistete und dadurch viel Zeit verlor. Lesser leistete sich sogar drei Fehlversuche, womit beide keinerlei Chancen mehr auf Edelmetall hatten.

Boe mit Aufholjagd

Schempp und Peiffer konnten ihre blitzsaubere Weste allerdings behalten und waren weiterhin dabei im Titelrennen, bei dem auch Fourcade, Daniel Landertinger (AUT), Eder und Boe mitmischten.

Spannender konnte es kaum sein vor dem vierten Schießen (stehend). Und während sich Fourcade und auch Peiffer Fehlversuche leisteten, blieben Schempp, Eder und Bailey fehlerfrei. Diese drei Top-Athleten hatten nun die besten Chancen, die Medaillen unter sich verteilen. Aber auch Boe legte noch einen Zahn zu und holte auf.

Erst zog er an Bailey vorbei, um sich dann auch noch kurz vor der Ziellinie Eder zu schnappen. Aber Schempp war zu diesem Zeitpunkt der Konkurrenz mit einem geradezu atemberaubenden Antritt schon uneinholbar enteilt.

Stand: 19.02.2017, 15:27