Als endlich der große Moment gekommen war. Als Lowell Bailey als erster US-Amerikaner die oberste Stufe eines Siegerpodestes betreten durfte. Und als er vor lauter Freude über den ersten großen Erfolg seiner langen Karriere Frau Erika und sein Töchterchen auf das Treppchen holte. Da regte sich Protest. Lautstarker Protest.

Der acht Monate alten Ophelia war der ganze Trubel um den Papa zu viel. So etwas kannte sie bisher nicht. Und so etwas kannte der Papa bisher auch nicht. Obwohl schon 15 Jahre im Weltcup dabei und im reifen Biathlon-Alter von 35 Jahren - einen Sieg durfte Bailey bisher noch nicht feiern.

Fourcade: "Gold für Lowell macht mich zufrieden"

Fourcade (re.) mit Erziehertalent.

Fourcade, der neben Bailey auf dem dritten Rang stand, half den überforderten jungen Eltern schließlich und beruhigte das schreiende Kleinkind mit einem Plüsch-Maskottchen aus dem Präsentekorb der Gewinner. Fourcade war es später auch, der sagte, er sei " wirklich zufrieden " darüber, dass Bailey Gold gewonnen habe. Der Franzose, der vor den Titelkämpfen noch davon sprach, nur Goldmedaillen würden zählen, erklärte: " Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass mich eine Goldmedaille für jemand anderes als Lowell so zufrieden machen würde. "

Athletensprecher und Anti-Doping-Kämpfer

Fourcade (re.): "Kann mir nicht vorstellen, ..."

Fourcade und Bailey kennen sich gut. Eher unfreiwillig gut, durch den gemeinsamen Kampf um eine Aufklärung von Doping im Biathlon nach dem McLaren-Report verbrachten die beiden in diesem Winter viele Stunden gemeinsam beim Ausformulieren von Forderungen an den Weltverband IBU und bei Diskussionen. Beide gehören zu den Wortführern einer Athleteninitiative, die der IBU zu zögerliches Handeln nach dem Erscheinen des McLaren-Reports zum flächendeckenden Doping in Russland vorwarf und sich für härtere Dopingproben einsetzt. Bailey ist wegen seines Engagements gegen Doping bei vielen Athleten sehr geschätzt.

Moravec: " Glücklich über seine Goldmedaille "

Moravec: "Er ist ein guter Typ"

Der Tscheche Ondrej Moravec, dem Bailey um 3,3 Sekunden die Goldmedaille wegschnappte, spricht vermutlich für viele andere Biathleten, wenn er sagt: " Ich bin so glücklich über seine Goldmedaille. Er ist ein guter Typ. Er hat sie wirklich verdient. " Wie respektiert und beliebt Bailey ist, zeigt sich wohl auch darin, dass er auf seiner letzten Runde im Einzelrennen von Trainern und Betreuern vieler anderer Teams angefeuert wurde. " Ich habe das auf der Strecke mitbekommen ", beschreibt Bailey nach dem Rennen: " Das war wirklich sehr emotional für mich. Beim Gedanken daran könnte ich weinen vor Glück. "

Bailey: " Von Trump halte ich nicht viel "

Dabei stand der Linksschütze, der im US-Wahlkampf glühender Anhänger von Bernie Sanders war (" Von Trump halte ich nicht viel "), vor anderthalb Jahren kurz davor, seine Biathlon-Karriere zu beenden. Wegen Erfolglosigkeit legte er zwischen 2003 und 2005 schon einmal das Gewehr zur Seite und konzentrierte sich nur auf den Langlauf, doch auch dort konnte er sich nicht durchsetzen. Nach der Rückkehr zum Biathlon kämpfte Bailey darum, in die Weltcuppunkte zu kommen. Um vordere Platzierungen ging es zumeist nicht. Nur einmal, im März 2015 in Kontiolahti, schaffte Bailey es mal auf Rang zwei. Statt im Biathlon um die Ränge 30 zu kämpfen, winkte eine Karriere in der Landwirtschaft, wie die Eltern von Baileys Frau Erika wollte das Ehepaar eine Bisonfarm aufbauen.

Trainer Eisenbichler: "Zehn Jahre Arbeit ausgezahlt"