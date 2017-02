Den Schluck aus der Sektflasche nahm sie noch. Noch ein Winken zu den Fans und ein Lächeln für die Fotografen. Dann war Dreifach-Weltmeisterin Laura Dahlmeier auch schon von der Siegehrung verschwunden. Keine Interviews, kein Feiern mit dem komplett angereisten Betreuerteam, keine Selfies mit den Fans. Dahlmeier wollte einfach nur weg.

"Sehr müde, etwas krank"

Ein Schluck aus der Sektflasche und dann ins Hotel.

Drei Stunden vorher schien es, als würde Dahlmeier unter der Last ihrer historischen Erfolge zusammenbrechen. Nach ihrem Sieg im Einzel, bei dem sie sowohl den Serien-Rekord von Tora Berger mit neun WM-Medaillen in Folge einstellte als auch mit ihrem dritten Einzelsieg in diesem Winter einen neuen Rekord für diese Disziplin aufstellte, machte der Kreislauf der Ausnahme-Biathletin schlapp. Während die Zweitplatzierte Gabriela Koukalova und Bronzemedaillengewinnern Alexia Runggaldier auf der Pressekonferenz saßen, musste Dahlmeier vom deutschen Teamarzt versorgt werden. " Ich war sehr müde und fühlte mich etwas krank. Ich glaube, ich hatte Probleme mit dem Blutdruck ", erklärte die 23-Jährige eine halbe Stunde später. "Ich bin noch immer sehr kaputt."

"War wie bei einem Sommer-Wettkampf"

Bei frühlingshaften Temperaturen hatte sich Dahlmeier in dem Rennen gleich beim ersten Schießen einen Fehler geleistet und dann alles aus sich herausgeholt. Sie habe gewusst, sie müsse Vollgas geben, damit sie Koukalova, die ebenfalls einen Fehler schoss, noch Gold wegschnappen könne. Bei den hohen Temperaturen sei das offensichtlich zu viel gewesen. " Es war so warm. Das war wie bei einem Sommer-Wettkampf. Dabei bin ich doch Wintersportler. "

"Morgen bin ich wieder fit"