Das Entschied der Weltverband IBU am Mittwoch im österreichischen Fieberbrunn. Der russische Verband RBU soll die Titelkämpfe im sibirischen Tjumen bis zum 24. Februar offiziell zurückgeben. Ansonsten werde Russland die WM entzogen, hieß es in einer Mitteilung. Über die WM-Neuvergabe soll dann 2018 entschieden werden.

Biathleten machen Druck

Auf massiven Druck der Biathleten um Spitzenmann Martin Fourcade hatte sich die IBU am Tag vor dem ersten WM-Rennen in Hochfilzen getroffen, um härtere Anti-Doping-Regeln zu beschließen. 154 Athleten hatten in einem Brief an die IBU gefordert, die Sperren auf bis zu acht Jahre zu verlängern, das Bußgeld auf bis zu eine Million Euro zu erhöhen und betroffenen Nationen Startplätze zu entziehen. Diese Forderungen wurden zunächst nicht erfüllt.

Neuer Strafenkatalog soll ausgearbeitet werden

Stattdessen soll sich eine sechsköpfige Arbeitsgruppe mit den Forderungen beschäftigen und neue Vorschläge für härtere Sanktionen erarbeiten, die dann zeitnah an den IBU-Vorstand weitergeleitet werden. "Der Kongress war richtig, um ein Zeichen an die Athleten zu setzen. Es war richtig, dass wir heute keine Schnellschüsse gemacht haben" , sagte Franz Steinle, der als Präsident des Deutschen Skiverbandes ebenso zu der Arbeitsgruppe gehört wie der US-Amerikaner Lowell Bailey als Athletenvertreter. "Es kann nicht jeder Spitzenverband eigene Strafen festlegen, sondern es muss einheitlich sein." Auch der Vorschlag an die IBU, die finanzielle Maximalstrafe für Verbände bei Dopingverstößen auf bis zu eine Million Euro zu erhöhen, könne so nicht sofort umgesetzt werden. "Wir werden jetzt einen Strafenkatalog erarbeiten, der dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung trägt. Ganz kleine Verbände können keine Million Euro bezahlen" , so Steinle.

Langzeitsprerre nicht möglich

Die vorgeschlagene Langzeitsperre bis zu acht Jahre sei allerdings mit dem Code der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA nicht vereinbar, und deshalb nicht umsetzbar. "Wir unterstützen die Initiative, aber wir haben keine Chance, eigene Regeln aufzustellen, die dem WADA-Code nicht entsprechen. Wir müssen den Code befolgen, sonst besteht die Gefahr, dass wir non-compliant erklärt werden" , sagte IBU-Präsident Anders Besseberg.

Entscheidung im Juni

Die Arbeitsgruppe soll bis Ende Mai an den Vorstand der IBU berichten, dieser entscheidet dann bei der Sitzung im Juni über die Vorschläge. Neue Regeln könnten bereits in der kommenden Saison gelten und sollen beim nächsten IBU-Kongress bestätigt werden.

Bislang nur wenig Auswirkungen

Nachdem Chefermittler Richard McLaren in seinem Bericht festgestellt hatte, dass zu den dopingverdächtigen Athleten aus Russland 31 Biathleten gehören, hatte die IBU zwei Sportler vorläufig gesperrt und von weiteren Untersuchungen gegen die 29 anderen gesprochen. Später wurden Ermittlungen gegen 22 von ihnen aus Mangel an Beweisen fallen gelassen. Der russische Verband RBU hatte zudem im Zuge der Ermittlungen den Weltcup im März in Tjumen und die Junioren-WM in Ostrow im Februar mehr oder weniger freiwillig zurückgegeben. Ob der Weltcup 2018 in Tjumen stattfindet, ist noch offen.

Formfehler: Tjumens Gouverneur will WM nicht abgeben

Derweil wehrte sich der Gouverneur von Tjumen, Wladimir Jakuschew, gegen die Entscheidung und will die Biathlon-Weltmeisterschaft 2021 nicht abgeben. Nach seinen Angaben habe die IBU bei der Aberkennung der WM wegen der Dopingvorwürfe gegen Russland Formfehler begangen. Nähere Angaben zu den angeblichen Verstößen machte er nicht.

dpa/sid | Stand: 08.02.2017, 18:37