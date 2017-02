Fourcade lässt sich WM-Sieg nicht nehmen

Ole Einar Björndalen stand in dieser Saison noch nie auf dem Podest.

Der als Dritter gestartete Topfavorit leistete sich bei seinen 20 Schüssen nur einen Fehler und gewann mit klarem Vorsprung von 34 bzw. 36 Sekunden vor Johannes Thingnes Bö (NOR) und Routinier Ole-Einar Björndalen (NOR). Bö hatte bereits im Sprint Silber geholt. Der schon 43-jährige Björndalen freute sich am Sonntag gleich doppelt. Stunden zuvor hatte Ehefrau Darja Domratschewa (Weißrussland) mit Silber in der Verfolgung ebenso überrascht. "Heute wird richtig gefeiert", sagte Björndalen im ZDF. Fourcade komplettierte indes seine Medaillensammlung in Hochfilzen. Es war bereits sein elftes WM-Gold insgesamt. Sein Zwist mit Anton Schipulin ist nach einer Entschuldigung des Russen auch vorerst beendet.

DSV-Quartett am Schießstand nicht gut genug

Das deutsche Quartett schoss bei sehr guten Bedingungen diesmal zu schlecht. Sprint-Weltmeister Benedikt Doll verpasste nach drei Schießfehlern die Top Ten und wurde Elfter. Der 26-Jährige meinte: "Halb so schlimm. Aber man versucht es trotz des Sieges natürlich trotzdem. Das größte Problem war wieder liegend. Das hatte ich schon häufiger. Das ist ein bisschen ärgerlich. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu unruhig."

Simon Schempp war als Neunter gestartet.

Auch Simon Schempp konnte am Ende nicht ins Medaillenrennen eingreifen. Der Uhinger wurde als bester Deutscher Zehnter. Er lag nach 6,6 Kilometern noch auf Rang drei. Im ersten Stehendschießen aber traf er gleich zweimal nicht. Das war es für Schempp. Später kam noch einer dazu. Arnd Peiffer wurde 19. und Erik Lesser 28. Beide schossen jeweils viermal daneben. Der "sächsische Belgier" Michael Rösch wurde 31. Er traf zweimal nicht.