Packende Wettkämpfe, perfekte äußere Bedingungen und allein am Sonntag rund 20.000 Zuschauer; die Veranstalter der Biathlon-WM könnten zur Halbzeit der Titelkämpfe ein ziemlich zufriedenes Zwischenfazit ziehen. Dennoch liegen Schatten über den Titelkämpfen: der drohende Dopingskandal um das kasachische Team, der nur mühsam gekittete Riss in der Biathlon-Familie nach dem Zoff zwischen Martin Fourcade und Anton Schipulin. Und, dass die Gastgeber bisher noch keine Medaille geholt haben.

" Auch Fourcade ist zu schlagen "

Julian Eberhard in der Verfolgung.

Die verpassten Podestplätze für das Heimteam sind vor allem für die österreichischen Medien schwere Kost. Denn die Erwartungen waren hoch. Die "Tiroler Tageszeitung", immerhin fünftgrößtes Blatt in dem Alpenland, etwa titelte vor dem Sprint " Auch Fourcade ist zu schlagen ". Julian Eberhard aus Hochfilzens Nachbargemeinde Saalfelden könne die Rolle des ärgsten Konkurrenten einnehmen. Auch der "Kurier" plante die Medaille bereits fest ein, denn " vor allem der Sprint scheint wie gemacht für den baumlangen " Eberhard.

" Das außerordentliche Talent fehlt "

Zur Halbzeit der WM ohne Medaille und fünf Wettkämpfen mit enttäuschten Erwartungen gehen die Zeitungen hart mit den enttäuschenden Hoffnungsträgern ins Gericht. " Eberhard rannte der möglichen Medaille hinterher wie der sprichwörtliche Esel der Karotte ", schreiben die "Salzburger Nachrichten", die "Tiroler Nachrichten" urteilen, den ÖSV-Biathleten sei " bislang nichts anderes übrig geblieben, als sich in der Kunst des Verlierens zu üben ", Eberhard und Co. fehle " nicht der unbändige Wille, der Fleiß, die Selbstaufopferung, sondern (das) außerordentliche Talent " für die Weltspitze. " Und täglich grüßt das Murmeltier ", klingt es resignierend aus dem "Kurier".

" An depperten Sachen gescheitert "

Landertinger: "Nicht so einfach, daheim zu laufen".

Das Murmeltier grüßt vor allem aus der Strafrunde. Denn das ÖSV-Team um Eberhard, Dominik Landertinger oder Lisa Hauser vergab bessere Ränge am Schießstand. Eberhard verpasste mit zwei Fehlern im Sprint und drei Fehlschüssen inn der Verfolgung die Medaillenränge jeweils um einen Treffer. Auch Landertinger fand für seine guten Laufleistungen (Sprint-6., Verfolgungs-5.) keine Entsprechung am Schießstand und wurde 17. und 21.. " Es ist nicht so einfach daheim zu laufen, ich spüre schon den Druck ", sucht Landertinger nach Erklärungen. " Ich muss das Positive rausnehmen. Läuferisch bin ich brutal gut. Schießtechnisch leider nicht, es ist ärgerlich, dass ich an depperten Sachen gescheitert bin, dass ich unkonzentriert war. "

" Lege zwei Tage das Gewehr weg "

Dominik Landertinger (li.) bei der WM in Oslo.

Landertinger hatte mit Einzel-Silber bei der WM vor einem Jahr die erste österreichische Medaille seit 2011 gewonnen. Auf die Kritik aus den Medien angesprochen reagiert er kurzsilbig: " Das ist mir egal ", sagt er, erklärt dann aber doch, wie er versucht, mit den Erwartungen von außen umzugehen: " Das Wichtigste ist, ruhig und locker zu bleiben. Ich gehe dem Trubel jetzt zwei Tage aus dem Weg und lege auch das Gewehr weg. "

Eberhard nach seinem Sprint-Sieg in Oberhof.

Eberhard, der mit einem Sprintsieg Anfang Januar in Oberhof die Hoffnungen auf eine medaillenreiche Heim-WM nährte, reagiert mit einer trotzigen Kampfansage: " Meine Laufform passt. Ich habe schon vor der WM gesagt, ich habe überall eine Chance. Und dabei bleibe ich. " Im Einzel (Donnerstag), der Staffel (Samstag) und im Massenstart (Sonntag) werden Eberhard und Co. versuchen, die eigenen Erwartungen und die Ansprüche von außen zu erfüllen. Und, einen der Schatten auf der Heim-WM für den Veranstalter aufzulösen.

Stand: 14.02.2017, 08:56