Gold - Doll läuft Rennen seines Lebens

Benedikt Doll hat bei der Biathlon-WM in Hochfilzen im Sprint triumphiert. Der Außenseiter lief das Rennen seines Lebens und gewann in einem Wimperschlag-Finale mit 0,7 Sekunden vor Johannes Thingnes Bö. Der Norweger verlor am Ende noch 9,3 Sekunden Vorsprung auf den Breitnauer. Dritter wurde Topfavorit Martin Fourcade (FRA).

Benedikt Doll war läuferisch von Beginn an vorne mit dabei. Das war nicht unbedingt eine Überraschung. Aber beim Schießen lief es in dieser Saison noch nicht rund. "Läuferisch mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Es am Schießstand hinzubekommen, das ist mein Ziel für die WM", so hatte der mit 26 Jahren jüngste im deutschen Quartett vor dem Rennen gesagt. Und diesmal bekam er es hin. Beide Male blieb er fehlerfrei. In der Loipe ließ er einfach nicht nach. Benny Doll sagte im ZDF: "Umso schöner, dass es es war das perfekte Rennen einfach heute. Ganz ehrlich, ware es mir fast egal, ob ich Erster oder Zweiter werde. Auch mit Silber wäre ich sehr zufrieden gewesen. Die Siegerehrung heute wird bestimmt geil."

Dolls Teamkollegen Simon Schempp, Arnd Peiffer und Erik Lesser landeten auf den Plätzen 9, 12 und 37. Der in Altenberg geborene und für Belgien startende Michael Rösch kam auf Rang 51.