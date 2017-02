Dahlmeier holt WM-Silber in Hochfilzen

Titel geht an Tschechin Koukalova

Gabriela Koukalova

Anders die Tschechin Gabriela Koukalova, die als 96. Läuferin auf die 7,5-Kilometer-Schleife gegangen war und das Feld von hinten aufrollte. Rundum fehlerfrei am Schießstand, konnte keine Athletin ihrem Speed wiederstehen und bescherte der 27-Jährigen nach 19:12,60 Minuten in einem sehr engen Rennen die WM -Goldmedaille. Für Koukalova war es der erste WM -Titel in einem Einzelrennen.

Dahlmeier: "Es war für mich das perfekte Rennen"

Laura Dahlmeier

Die 23-jährige Laura Dahlmeier hatte von Position 64 ihre Medaillenjagd aufgenommen. Nach zwei lupenreinen Schießeinlagen war der Weg frei für die Partenkirchnerin, die lange Zeit die Bestzeit markierte. Zum Schluss musste sie sich Koukalova mit vier Sekunden Rückstand beugen.



"Es war für mich das perfekte Rennen. Ich habe am Schießstand die Null geschossen, habe alles gegeben, was ich habe. Aber die Gabi war einfach besser" , sagte Dahlmeier. Nun kann die Partenkirchnerin mit einem guten Gefühl in das Jagdrennen gehen, wo sie am Sonntag beste Chancen hat, ihren Vorjahrestitel zu verteidigen.

Hinz in den Top Ten

Vanessa Hinz

Vanessa Hinz landete in der Endabrechnung auf Platz sechs (37,90 Sekunden zurück). Sie zeigte beim Liegendschießen gleich ihre beste Seite und räumte im Schnelldurchgang alle Scheiben ab. Auch beim zweiten Schießen behielt die ehemalige Langläuferin starke Nerven und nahm mit einem guten Gefühl die letzten Kilometer in Angriff. Zwischenzeitlich hatte sie sogar den dritten Platz inne, letztendlich wurde es der sechste.



Dennoch eine Bestätigung für die 24-Jährige, die am Tag zuvor ebenfalls zum deutschen Gold-Team gehörte. "Ich war sonst immer ein Nerverl bei der WM. Es war fast ein perfektes Rennen. Beim Schießen war es 100 Prozent, im Laufen war es 90 Prozent. Da steckte mir das Rennen von gestern noch etwas in den Knochen, aber das ging anderen auch so" , sagte Hinz erschöpft aber glücklich.

Hildebrand, Horchler und Hammerschmidt bei Verfolgung dabei

Maren Hammerschmidt

Franziska Hildebrand aus Clausthal-Zellerfeld beendete das Rennen nach einer Strafrunde auf Rang 19 mit einem Rückstand von 1:12,1 Miunten. Ebenfalls für die Verfolgung am Sonntag qualifizierten sich Nadine Horchler (1 Fehler/1:52,0 Minuten zurück) auf Platz 46 und Maren Hammerschmidt (4/2:08,4 zurück). Hammerschmidt hatte den deutschen Reigen eröffnet. Nach drei Fahrkarten im Liegendschießen war für die Winterbergerin das Rennen im Prinzip schon gelaufen. Eine gute Platzierung stand außer Reichweite - so blieb ihr nur Rang 55 übrig.