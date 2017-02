11 Rennen, acht Medaillen und eine Goldgrube

Fünf Medaillen hatte der Deutsche Skiverband vor der WM in Hochfilzen als Ziel ausgegeben. In elf Rennen standen die DSV-Athleten dann acht mal auf dem Podest. Superstar Laura Dahlmeier konnte alleine sechsmal Edelmetall feiern. Zwei Staffel- und vier Einzelmedaillen - bis auf einmal war sie immer die Beste. "Sie ist natürlich ein Glücksfall für den DSV" , sagt Karin Orgeldinger. Doch auch Simon Schempp und Benedikt Doll feierten eine Einzelerfolg. "Die Ergebnisbilanz ist natürlich hervorragend," so die DSV-Sportdirektorin für Nordisch und Biathlon. Denn mit den Staffeln bewiesen auch Arnd Peiffer, Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt und Franziska Hildebrand ihr goldenes Händchen.

Laura ist Goldgrube und Maßstab

Dahlmeier ist allerdings die Überfliegerin des Teams. Die 23-Jährige geht im Sport privat und beruflich stets ans Limit. Auch bei der WM holte sie in der Loipe bis zur Erschöpfung alles aus sich heraus. Den Pausentag in Hochfilzen nutzte sie schnell noch für einen Paraglidingausflug. Ein Maßstab, an dem sich die Anderen messen können. "Für die Zukunft sieht es natürlich immer gut aus, wenn man eine Athletin in der Mannschaft hat, die das Tempo vorgibt" erklärt Damen-Cheftrainer Gerald Hönig. Für ihn ist sie "die komplexeste und stabilste“ Athletin ist, die er bislang hatte.

Dahlmeier soll nicht Alleinunterhalterin bleiben

Gerald Hönig (re) im Gespräch

Das WM-Fazit fällt für den 58-Jährige jedoch auch kritisch aus: "Hier punktuell, wären wir ohne Laura nicht in der Lage gewesen, um die Medaillen mitzulaufen." In Hochfilzen hat sich die Garmisch-Partenkirchenerin zur alleinigen Königin gekrönt. Doch genau dass, gibt dem Erfolgscoach zu denken. Ihm fehlt "noch eine zweite, dritte Athletin, die auch ein Einzelrennen für sich entscheiden kann." Das würde die Situation entspannter gestalten, deshalb soll der Schwerpunkt darauf liegen noch weitere Medaillenkandidatinnen zu entwickeln.

Preuß fehlt, Hinz mit Schritt nach vorne

Damen-Staffel Biathlon-WM Hochfilzen

Mit Franziska Preuß musste Hönig zudem auf eine Athletin verzichten, die schon Medaillen gewonnen und Podestplätze eingefahren hat. Franziska Hildebrand, "unsere erfahrenste Athletin, muss es auch gelingen zu dem Level zurückzukommen, wo sie war" , sagt Hönig. Vanessa Hinz hat für ihn dagegen wieder einen Schritt nach vorne gemacht, nachdem es im letzten Jahr nicht so lief. Teamkollegin Maren Hammerschmidt sei läuferisch sehr stark, bei ihr fehle allerdings noch ein bisschen die Konstanz am Schießstand. "Und wir werden sehen, wie sich Denise Hermann weiterentwickelt. Das wäre eine, die das Laufniveau hat, um uns mannschaftlich zu verstärken," glaubt der Thüringer.

Dahlmeier wird sich nicht auf Erfolgen ausruhen

Doch noch hängt alles an Laura Dahlmeier, die sich auf ihren sechs Medaillen in Hochfilzen und schon 11 infolge bei WMs, nicht ausruhen wird. "Laura ist immer auf der Suche nach dem perfekten Rennen," sagt Hönig. Deshalb soll das Training und die Belastung so gestaltet werden, dass sie auch in der nächsten Saison auf diesem Level weiterlaufen kann.

Schempp beendet endlich schwarze Serie

Mark Kirchner

Bei den Herren freut man sich nach Teamgold und dem überraschenden Sprinterfolg von Benedikt Doll wohl jetzt am meisten, dass Simon Schempp mit Gold im Massenstart endlich seine schwarze Serie beenden konnte und eine Einzel-Medaille mit nach Hause nimmt. Herren-Cheftrainer Mark Kirchner zeigte sich erleichtert. "Er hat lange gewartet und es jetzt allen Kritikern gezeigt, dass er auch bei einer WM ein Siegläufer sein kann." Schempps Erfolg ist auch für Co-Trainer Andreas Stitzl "eine Riesenfreude. Es sind jetzt schon ein paar Jährchen, wo er probiert eine Einzelmedaille zu holen und dann gleich Weltmeister," strahlt er.

Besonders stolz ist Kirchner aber auf die Teamleistung, denn dass, was "die vier Jungs leisten jeden Tag und jede Woche, das spricht schon alleine für sich. Und da muss man nicht viel hinzufügen." Dem 46-Jährigen drückten in den "sensationellen Wochen" nur der vierte Platz in der Staffel und der Vierte "von Erik im Einzel, zwei ganz kleine weinende Tropfen ins Auge."

Der Grundstein des Erfolges

Karin Orgeldinger

Auf den Erfolgen will sich auch der DSV nicht ausruhen. Investitionen in einen neuen Wachstruck sind angedacht, zudem sollen die Athleten in den Traingszentren dank Schneekanonen auch in schneearmen Wintern zukünftig optimale Bedingungen vorfinden. Im Nachwuchsbereich habe man die Weichen gestellt, neue Talente zu finden und zu fördern. Die potenzialreichen Athleten will man heranführen, ob es direkt zu Olympia gelingt, wird man sehn. "Dass man Athleten wie eine Laura nicht alle Jahre findet, ist auch logisch" , sagt Sportdirektorin Orgeldinger. In Zukunft sollen die Teams noch enger zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen. " Das ist ein Grundstein des Erfolgs".

Stand: 19.02.2017, 17:35