Erik Lesser (Frankenhain), Benedikt Doll (Breitnau), Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) und Schempp (Uhingen) kamen nach 4 x 7,5 Kilometern und acht Nachladern mit 29,6 Sekunden Rückstand auf Olympiasieger Russland als Viertplatzierte ins Ziel. Silber ging an Frankreich, Bronze holten vor heimischer Kulisse in Hochfilzen überraschend die Österreicher. Schlussläufer Simon Schempp fehlten auf den Österreicher Dominik Landertinger im Ziel 9,5 Sekunden. "Natürlich bin ich enttäuscht. Ich habe alles gegeben, aber die Hälfte der Nachlader ging auf mich, da muss ich heute wohl eine Runde ausgeben" , so Einzel-Weltmeister Benedikt Doll, dessen insgesamt vier Nachlader dem DSV wohl die Medaille gekostet haben.

Die deutschen Männer fahren damit erstmals seit sechs Jahren wieder ohne Staffelmedaille von einer WM nach Hause. Fürs Podium war's heute nicht gut genug ", bilanzierte Simon Schempp.

Fehlerfreier Lesser hält Konkurrenten hinter sich

Bei Startläufer Erik Lesser sah alles noch so aus, als könnten es die deutschen Herren den Damen nacheifern. Mit null Schießfehlern zeigte der 28-Jährige eine fehlerfreie Vorstellung und überzeugte auch in der Loipe. An Position eins übergab er an Benedikt Doll. Lediglich der Franzose konnte da annähernd mithalten. "Heute gibt's nichts zu mäkeln. Es war alles sehr kontrolliert. Vor allem beim Schießen ist alles aufgegangen, was ich mir vorgenommen hatte" , sagte Lesser.

Doll patzt und wird durchgereicht

Doch bei Benedikt Doll lief es alles andere als erhofft für das DSV-Quartett. Beim Liegendschießen noch mit einem Nachlader durchgekommen benötigte der 26-Jährige stehend drei Patronen mehr und wurde auf den siebten Rang durchgereicht. Mit 32 Sekunden Rückstand ging es für ihn auf die Schlussrunde. Beim Wechsel auf Arnd Peiffer waren es immer noch 32 Sekunden. "Es war richtig bitter, dass ich da drei Schüsse gebraucht habe. Hinter mir haben sie schnell geschossen, davon habe ich mich beeinflussen lassen" , sagte Doll, der zugab, sehr nervös gewesen zu sein.

Peiffer macht wieder Boden gut

Arnd Peiffer war am Schießstand zwar ebenfalls nicht fehlerfrei (insgesamt drei Nachlader), lief auf der Strecke aber wertvolle Sekunden heraus. Auf der Loipe war er der Schnellste in seiner Runde, aber trotzdem nicht zufrieden: "Beim Schießen wäre mehr drin gewesen. Und jetzt wird es ganz schwer für Simon." Er arbeitete sich aber wieder bis auf den vierten Platz vor - mit Tuchfühlung zu dem vor ihm laufenden Franzosen - und wahrte zumindest die Chance auf die Bronzemedaille. Der Rückstand auf die führenden Russen beim Wechsel auf Simon Schempp: nur noch 13 Sekunden.

Schempp im Laufduell um Bronze gegen Landertinger

Dominik LÖandertinger und Martin Fourcade verlasssen den Schießstand.

Damit konnte sich Simon Schempp gemeinsam mit Überflieger Martin Fourcade auf die Jagd nach Anton Schipulin (Russland) und den zweitplatzierten Österreichern machen, deren Schlussläufer Dominik Landertinger von den vielen Fans in Hochfilzen frenetisch angefeuert wurde. Doch beim Liegendschießen brauchte Schempp einen Nachlader, weshalb er den Anschluss zunächst verlor. Vorne baute das Führungstrio seinen Vorsprung auf Schempp prompt weiter aus. Der Deutsche musste nun auf einen Fehler der Konkurrenten beim Stehendschießen hoffen.

Entscheidung am letzten Anstieg

Und der kam: Landertinger patzte, Schempp räumte alles ab und war nun wieder dran an dem Österreicher. Vorne - das war klar - würden Schipulin und Fourcade Gold und Silber unter sich ausmachen. An einem Anstieg brachte Landertinger dann die entscheidenden Meter zwischen sich und Schempp, so dass sich Deutschland mit Rang vier begnügen musste. "Ich habe alles gegeben, was noch drin war. Wir haben leider heute am Schießstand wieder nicht überzeugt." , so ein enttäuschter Schempp.

Vorne konnte Schipulin seinen kleinen Vorsprung auf Fourcade verteidigen. Er führte damit die von Ricco Groß trainierten Russen in der Besetzung Alexej Wolkow, Maxim Zwetkow, Anton Babikow und Anton Schipulin zu Gold und hatte sogar Zeit, noch eine russische Fahne in Empfang zu nehmen und damit über die Ziellinie zu fahren.

wp | Stand: 18.02.2017, 16:00