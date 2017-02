Biathlon-WM in Hochfilzen

Dahlmeier holt mit Staffel ihr viertes WM-Gold

Die favorisierten deutschen Biathlon-Damen gaben sich auch in der WM-Staffel keine Blöße. Mit einem kurzen Wackler, am Ende aber souverän holten sie am Freitag (17.02.17) die Goldmedaille. Für Laura Dahlmeier war es bereits die vierte in Hochfilzen.