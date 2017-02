D wie "Do we have other questions?": Pressekonferenzen sollten ja dafür dienen, dass die Sportler die Fragen der Journalisten beantworten. So gab es nach jedem Rennen eine Pressekonferenz mit den drei Erstplatzierten. Und ein Ritual. Der Pressechef des Weltverbandes stellt drei Fragen an jeden Gewinner oder jede Gewinnerin. Danach fragt er an alle Journalisten in die Runde " do we have other questions? " Meistens meldet sich kein Journalist. Sobald die Pressekonferenz aber offiziell beendet ist, strömen alle Journalisten auf die Sportler ein. Auf der Jagd nach scheinbaren Exklusiv-Infos.