Der Winterzauber in Hochfilzen wird nicht nur von der Sperre der Russin Jekaterina Glasyrina getrübt. "Es ist schade, dass es immer so Scheibchenweise daherkommt. Eine Athletin nach der anderen. Ich glaube, der russische Verband muss jetzt einfach handeln. Und die Wahrheit muss komplett ans Licht" , sagt Laura Dahlmeier deutlich.

"Wir kämpfen alle für einen sauberen Sport, unterziehen uns verschiedenen Dopingtests und achten genau darauf, was wir zu uns nehmen. Wenn dann, in einer Nation wirklich systematisches Doping betrieben wird, bereitet das Kopfschütteln, ich hoffe, dass das jetzt aufgedeckt wird" , fordert die Sprint-Vizeweltmeisterin. So offensiv wie ihr Kollege Martin Fourcade will Dahlmeier allerdings nicht auftreten und sich auch nicht politisch dazu äußern. Sei sei "nicht so der Typ dafür" . Ihr liegt am Herzen, dass man wieder eine sauberen Sport sehen kann.

Dahlmeier kann Titel verteidigen

Die Garmisch-Partenkirchenerin will sich mehr auf den Sport konzentrieren, denn schließlich gehört sie zu den besten Athletinnen im Feld. In der Verfolgung kann sie am Sonntag ihren Titel von Oslo verteidigen. Dort hatte sie im Sprint Bronze gewonnen. Jetzt ist die Ausgangsposition sogar noch einen Platz besser für die Turbofrau, für die Sprint-Siegerin Gabriela Koukalova einen spannenden Vergleich fand. "Es ist wirklich ein schönes Kompliment mit einem Rennpferd verglichen zu werden" , freute sich die 23-Jährige, auch schon mit Blick auf die nächste Herausforderung: "Ich glaube, am Sonntag kann ich wieder voll angreifen."

Im Sprint "hatte Gabi noch die besseren Karten“ , schickt sie lächelnd eine Kampfansage an die Konkurrentin. Allerdings ist der Verfolger eines der Lieblingsrennen, der schnellen Oberbayerin: "Es ist super gut, dass ich Null geschossen habe. Es gibt einfach auch das Vertrauen für die Rennen, die noch kommen."

Hinz will Podium in Angriff nehmen

Eine gute Ausgangsposition hat sich auch Vanessa Hinz erarbeitet. Besonders freute sich die 24-Jährige über die gelungenen Schießeinlagen. "Es hat schon viel Spaß gemacht mit dem Null/null. Beim Laufen war es a bisserl zach." Auch wenn sie auf der Strecke keinen optimalen Tag erwischt hatte, "Körner für die Verfolgung sind noch übrig." Denn das Ziel ist "natürlich noch weiter vor. Das Podest ist nicht so weit weg, dass will ich schon noch in Angriff nehmen."

Horchler und Hammerschmidt bedient

Franziska Hildebrand verpasste im Sprint dagegen die nächste Chance auf eine Einzelmedaille bei einer WM . Als 19. hatte sie zwar nur einen Fehlschuss, doch für einen Platz unter den Topläuferinnen muss sie läuferisch in der Verfolgung noch kräftig zulegen.