Verfolgung: DSV hat drei Eisen im Feuer

Die Jagd auf die Konkurrenz können die deutschen Skijäger nach der Goldmedaille im Einzelwettbewerb etwas entspannter angehen: "Die Einzelmedaille nimmt ungemein den Druck weg" , weiß Chefcoach Mark Kirchner mit Blick auf die anstehende Verfolgung. "Unser Grundsoll haben wir erfüllt." Zudem hat sein Youngster für eine faustdicke Überraschung am Schießstand gesorgt. "Der Benni kann schießen, das hat er seinen Kritikern bewiesen."

Endlich ganz oben angekommen

Die Null zweimal stehen zu lassen war für Benedikt Doll im Rennen nicht gerade selbstverständlich. Doch ausgerechnet beim WM-Sprint behielt der Schwarzwälder die Nerven und präsentierte sich treffsicherer als die Konkurrenz. Für Doll ein Powerschub, den er in die Verfolgung (Sonntag, 15 Uhr) mitnehmen kann. Mit dem Sieg hat der 26-Jährige zudem schon ein großes Ziel erreicht: "Bin beim Biathlon endlich ganz oben angekommen." Mehr wollte er sich nicht vornehmen: "Morgen laufen alle gemeinsam los, und so ein Rennen entwickelt sich ja."

Die Ski-Jäger sind bereit

Zudem ist die Konkurrenz stark aufgestellt, 14 Läufer liegen innerhalb von 50 Sekunden. Nach Johannes Thingnes Boe und Martin Fourcade geht Simon Schempp als Neunter und Arnd Peiffer als Zwölfter auf die Jagd nach dem nächsten Edelmetall. Es wird spannend werden: "Ich bin in guter Position" , sagte Martin Fourcade. "Ich glaube, da ist noch was drin" , sagt Schempp. "Wenn man die Abstände sieht, da werden sich Gruppen bilden und wir werden natürlich voll angreifen und hoffen, dass wir noch weiter nach vorne kommen." Damit es auch klappt, hofft der 28-Jährige, "dass ich noch ein bisschen schneller Rennen kann und die ein oder andere Scheibe am Schießstand treffe."

Peiffer hofft auf gute Laufform

Auch Arnd Peiffer hat sich für das Rennen eine Verbesserung vorgenommen: "Auf jeden Fall das Stehendschießen muss besser werden. Läuferisch muss man schaun, was man für einen Tag erwischt. Die Strecke ist doch sehr anspruchsvoll, gerade hintern heraus ist es extrem hart."