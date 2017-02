Nach starkem Auftakt ist im Sprint alles möglich

Vor dem Rennen der Herren am Samstag (14.45 Uhr) will man sich nach der Aufregung über verweigerte Handschläge, höhnischen Applaus und einen Martin Fourcade, der bei der "Flowerzeremonie" das Podium vorzeitig verlassen hatte, wieder aufs sportliche konzentrieren. Zudem versuchen die DSV-Athleten, die Rückkehr von Alexander Loginov nach zweijähriger Dopingsperre sportlich zu sehen. Dennoch ist es für Erik Lesser schon etwas seltsam, dass er vor seinem Sprintstart Fragen über Doping und kleine Scharmützel unter Athleten beantworten soll. Auch das es einen Polizeieinsatz im kasachischen Team gab, findet er "alles nicht schön." Denn es "wird schwieriger sich auf das Wesentliche zu konzentrieren."

Sprint wird kein Selbstläufer

Doch nicht nur die Konzentration sollte passen, denn das erste Einzelrennen der Herren "wird kein Selbstläufer" , sagt Spitzenmann Simon Schempp. Dafür ist die Konkurrenz zu groß. Zudem sind die Rennen in Hochfilzen durch die große Anzahl der deutschen Fans "fast wie eine Heim-Weltmeisterschaft, man muss auch erst mal dem Druck standhalten.“ Über die 10 Kilometer will sich der 28-Jährige deshalb keinen Fehlschuss erlauben. "Im Sprint muss ich noch eine Scheibe mehr treffen, um ganz nach vorne zu kommen." Läuferisch sieht sich der Wahl-Ruhpoldinger in einer ordentlichen Verfassung, weshalb er zuversichtlich auf das Duell mit dem derzeit besten Biathleten Martin Fourcade und dem Russen Anton Shipulin schaut. Schempp will auf jeden Fall ein gutes Ergebnis abliefern, denn ein WM-Einzeltitel fehlt ihm noch: "Ich werde alles dafür tun und alles dafür geben.“

Peiffer will noch etwas zulegen

Teamkollege Arnd Peiffer hält die weiteren Medaillenziele erst einmal dezent flach. "Der Auftakt ist erst mal gemacht, alles weitere schaun wir dann. “ Auch der 29-Jährige weiß, dass er sich nicht auf den Lorbeeren des Mixederfolges ausruhen kann. "So leicht wird es nicht. Ich glaube, ich muss es mir erst noch wieder erarbeiten.“ Mit seinen Schießeinlagen war er gänzlich zufrieden "Habe am Schießstand wirklich einen guten Job gemacht“ , so Peiffer, der 2011 in Chanty-Mansijsk schon einen WM-Sprint gewinnen konnte. Läuferisch sieht er noch Luft nach oben. "Auf der Strecke hab ich das Gefühl gehabt, da hab ich noch leichte Reserven. Da muss ich nen ticken noch zulegen."

Was Peiffer kann, kann auch Lesser

Lesser war 2015 in Kontiolahti Verfolgungs-Weltmeister, Sprint-Gold fehlt auch dem Thüringer noch. Bei Starts in Hochfilzen lief es bislang für ihn aber nicht so gut. "Es wird sich morgen zeigen, wie ich die 10 Kilometer rumkomm e", sagt der 29-Jährige mit einem Lächeln. Immerhin weiß er nach der Staffel, "dass das Material passt" . Bei der Vorbereitung in Obertilliach hatte er die intensiven Einheiten mit Peiffer absolviert, "da weiß ich, wo ich stehe", da kann ich flux mal sagen, was er kann, kann ich auch."

Motivation und körperliche Frische passen auch bei Benedikt Doll, der sich vorgenommen hat, das pefekte Rennen abzuliefern. Von der Leistungsdichte her sieht er sich nah bei seinen Trainigskollegen Schempp und Peiffer. "Wenn man sieht, die können vorne mitlaufen und bestimmen das Feld mit, dann weiß man auch selber, man ist nicht soweit weg. Und kann auch etwas erreichen."

Anspruch ist, ums Podium mitzulaufen