Stark aufgestellt: Top-Quartett für die Mixed-Staffel

Bei der WM in Oslo war Laura Dahlmeier noch später angereist. Dieses Mal will sie schon zum Auftakt ein positives Signal setzen. "Wir sind gut aufgestellt. Es ist alles möglich" sagt die Starläuferin des Teams: "Wenn es optimal läuft, können wir schon ein Wörtchen in der Medaillenvergabe mitreden."

Leicht wird es nicht, das weiß auch Damen-Chefcoach Gerald Hönig: "Es wird keine Nation mehr geben, die nicht mit Bestbesetzung an den Start geht". Entsprechend ist die Ausrichtung. Das Quartett ist jetzt "eine offensive Aufstellung, mit der wir auch versuchen wollen, gut in die WM reinzukommen - möglichst erfolgreich in die WM reinzukommen," erklärt Hönig. Denn ein guter Start ist das erste WM -Ziel: "Wir haben letztes Jahr gemerkt wie positiv das für die gesamte Mannschaft ist, wenn beide Mannschaftsteile erfolgreich in die WM starten."

Hinz optimal als Startläuferin

Vanessa Hinz sieht er als optimale Startläuferin: Sie ist in dieser Saison "drei Staffeln angelaufen und hat jedes Mal auf Schlagdistanz auf die Ersten gewechselt." Für den 58-Jährigen ist deshalb klar. "Never Change a winning team." Auch die Eindrücke im Training hätten dies bestätigt. Hinz findet es auf jeden Fall "cool, dass die Trainer" ihr das Vertrauen geschenkt haben. "Auf Start laufe ich eh gerne." Am Selbstbewusstsein sollte es jedenfalls nicht scheitern: "Ich hab mich gut durchsetzen können und das werde ich auch so wieder machen."

Dahlmeier fit alle Rennen zu laufen

Vie Selbstvertrauen hat auch Dahlmeier getankt. Das sie den Mixed-Wettbewerb laufen will, sieht Hönig "als positives Signal und als eine Weiterentwicklung" seiner Topathletin. "Sie ist ein Jahr älter, hat ein Trainingsjahr mehr auf dem Buckel und sie fühlt sich in einer wirklich guten Verfassung. Jeder hat gesehen, dass sie gerade im konditionellen Bereich in diesem Jahr noch einmal zugelegt hat." Zudem traue sich die 23-Jährige einen Einsatz in allen Rennen zu. "Da freu ich mich auch drüber, dass sie so offensiv eingestellt ist" , so Hönig,

Mixed-Staffel mittlerweile ein hart umkämpfter Wettkampf

Auch bei den Herren ist die Zeit vorbei, in der die Mixed als lockerer Warm Up für die WM genutzt wurde. "Es gab vor zwei Jahren ja deutliche Kritik an unserer Aufstellung. Jetzt haben wir es besser gemacht" , blickt Mark Kirchner auf die von Kontiolahti zurück, als die Bundestrainer nicht ihre stärkste Formation an den Start brachten und prompt die Auftakt-Medaille verpassten. "Wir haben jetzt mit der Mixed-Staffel das Beste, was wir im Damen und Herren-Bereich haben, an den Start gebracht."





Dennoch weiß Schlussläufer Simon Schempp: "Es ist definitiv kein Selbstläufer. Die Mixed-Staffeln sind hart umkämpft" , da viele Nationen zwei gute Männer und Frauen haben. Der 29-Jährige sieht es aber als "eine super Chance, gut in die Weltmeisterschaft zu kommen." Wichtig auch, "damit man auch weiß, dass man sich gut vorbereitet hat. "

Eine Medaillenvorgabe gibt es vom Herren-Trainer ebenso wenig wie von Hönig. Den Wunsch aber schon: "Wir möchten bei der Medaillenvergabe dabei sein", sagt der Thüringer. Das bekräftigt auch Arnd Peiffer: "Wir haben uns viel vorgenommen" sagt der Niedersachse. "Es ist immer wieder spannend, wie das erste Rennen verläuft. Klar ist, dass wir die Medaillen angreifen und unser Ziel ist, einen mit nach Hause zu nehmen." Als Topkonkurrenten sieht er Frankreich, Norwegen und die Tschechen. Auch Russland hat er auf dem Zettel.

Kritischer Blick auf das russische Team

Das russische Team geht mit dem Quartett Olga Podschufarowa, Tatjana Akimowa, Sergej Loginow und Anton Schipulin. Ausgerechnet Loginow, der frühere Dopingsünder, der erst bei der kürzlich zu Ende gegangenen Europameisterschaft drei Gold- und eine Silbermedaille abräumte. "Das ist die Entscheidung der Russen, ob sie sich das in dieser Situation leisten können" , formuliert Kirchner diplomatisch. "Der IOC hätte in Bezug auf den McLaren-Report Konsequenzen ziehen müssen." Deutlicher ist die Kritik von Hönig: "Um das Problem in den Griff zu kriegen, wären härtere Strafen nötig" , sagt der 58-Jährige: "Die Russen haben kein Schuldgefühl. Wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, hat er eine zweite Chance verdient. So sehen das auch die Russen, die sind da ziemlich schmerzfrei."

