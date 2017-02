20-km-Einzel: Harter Fight um die nächsten Medaillen

Nach Gold in der Mixed-Staffel und im Sprint sind auch die DSV-Männer zur Halbzeit im Soll, obwohl der vermeintliche Medaillengarant Simon Schempp nach wie vor auf seine erstes Edelmetall im Einzel warten muss. Schempp, Neunter im Sprint und Zehnter in der Verfolgung, zeigte ebenso wie Arnd Peiffer gute Rennen - Edelmetall aber gewann mit Benedikt Doll einer, den nur wenige auf dem Zettel hatten.

Klassiker nicht Schempps Lieblingsrennen

"Natürlich wäre es schöner gewesen, wenn die Einzelrennen besser gelaufen wären, aber ich bin zweimal in den Top-Ten gewesen." Keine schlechten Ergebnisse für den 28-Jährigen, der bisher sieben WM-Medaillen holte, jedoch alle mit der Staffel. "Aber natürlich auch keine perfekten!" Für den Wahl-Bayern lief es am Schießstand einfach nicht zu 100 Prozent, die Laufform dagegen "war sehr gut. Ich hoffe, dass beim Einzellauf alles mal zusammenpasst. Das wäre schön." Allerdings ist das Einzel über 20 Kilometer nicht gerade Schempps Lieblingsdisziplin. Trotzdem will er die Pause nutzen und "definitiv am Schießstand an mir arbeiten, um dann bestmöglich vorbereitet in die nächsten Rennen zu gehen."

Doll kennt Fourcades Geheimrezept

Mit Titelverteidiger Martin Fourcade muss aber erst einmal ein großer Favorit geschlagen werden. "Der hat halt ne super Technik" , sagt Sprintweltmeister Doll. "Je nachdem, wie die Streckenpassagen sind, hat er einen richtig super Schub und Punsch. Ich glaub, dass ist so sein Geheimrezept, das er da nochmal richtig was drauflegen kann." Das Geheimrezept von Doll könnte sein, dass er schon ein großes Ziel erreicht hat. Er ist unter den Besten angekommen. "Ich bin schon richtig glücklich mit der WM," schwärmte der 26-Jährige, nachdem er im Sprint seinen Kritikern bewiesen hatte, dass auch er im richtigen Moment, die Nerven hat, um richtig gut zu schießen.

Lesser will stehend den Schlüssel finden

Frust am Schießstand hatte sich dagegen Erik Lesser geholt. Besonders mit den vier Fehlern im Stehendschießen war der Thüringer nach dem Verfolger ziemlich bedient. "Läuferisch ist das Einzige, wo ich positiv rausgehen, wo ich mithalten kann." Deshalb ist sein klares Ziel bis zum Einzel wieder fit zu werden, um den richtigen Schlüssel zu finden. Der liegt am Schießstand. Dort hadert der 28-Jährige "mit der Höhe der Scheibe, die ist für mich ziemlich tief. Und ich habe das Geheimnis noch nicht ganz gelüftet, wie ich damit umgehen kann. "

