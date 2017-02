Goldener Auftakt für deutsche Biathleten

Leicht über Null Grad, herrlicher Rahmen – beim Start in die Biathlon- WM in Tirol passte alles. Die Zeiten sind vorbei, dass den Athleten aus der zweiten Reihe eine Chance gegeben wird. Die Top-Nationen traten alle in Bestbesetzung an, was besonders Deutschland mit Vanessa Hinz, Laura Dahlmeier, Arnd Peiffer und Simon Schempp eindrucksvoll umsetzte.

Schempp: "Das ist ein enorm cooler Start"