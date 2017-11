Werder Bremen stellt Interimstrainer Kohfeldt vor

Trainer Florian Kohfeldt übernimmt den angeschlagenen SV Werder von Alexander Nouri. Seine Trainerlizenz schloss er als Jahrgangsbester ab und schaffte mit Bremens U23 den Klassenerhalt in der dritten Liga. Nun will er seine Chance in der Bundesliga nutzen.