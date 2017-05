"Sink or Swim"-Regatta: Bootsrennen der anderen Art

Sportschau | 29.05.2017 | 00:55 Min. | Das Erste

Bei der "Sink or Swim"-Regatta in Florida treten Wettbewerber mit aus einfachsten Materialien konstruierten Booten in einem Rennen gegeneinander an. Dabei schafft es längst nicht jeder Teilnehmer, trocken wieder an Land zu kommen.