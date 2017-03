Gedenken an Johnny - Lilien laufen in Sondertrikots auf

In Gedenken an den vor einem Jahr verstorbenen Fan und Botschafter Jonathan "Johnny" Heimes laufen die Darmstädter am Samstag gegen Mainz 05 in einem Sondertrikot auf.