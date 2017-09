Formel 1 - Die Fahrer mit den meisten Rennen ohne Podiumsplatz

Nico Hülkenberg hat am vergangenen Rennwochenende der Formel 1 in Singapur einen traurigen Rekord eingestellt. Der Renault-Pilot hat in einer besonderen Kategorie Landsmann Adrian Sutil überholt.