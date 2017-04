Grindel - DFB bleibt im Rhein-Main-Gebiet

Sportschau | 05.04.2017 | 03:22 Min.

Der DFB wird trotz der robleme beim Bau der neuen Akademie in Frankfurt im Rhein-Main-Gebiet bleiben. DFB-Präsident Reinhard Grindel betont in einem ARD-Interview, dass der Umzug in eine andere Großstadt ausgeschlossen ist.