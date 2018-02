Rückkehr aus Pyeongchang

Gegen 16.45 Uhr wird der Lufthansa-Flugs LH713 in Frankfurt erwartet. Ein Großteil des deutschen Olympia-Teams kommt nach den Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang zurück. Insgesamt werden rund 190 Sportler, Trainer und Funktionäre am späten Nachmittag in Frankfurt erwartet, darunter auch zahlreiche Olympia-Sieger.

Ab 16.10 Uhr im Livestream

Mit dabei wird dann auch die Eishockey-Nationalmannschaft sein, die am Sonntag nach einer knappen Finalniederlage gegen die Russen erstmals in der Geschichte Olympia-Silber erobert hatte. Auch Kombinierer-König und Fahnenträger Eric Frenzel, Biathletin Laura Dahlmeier und das Eiskunstlauf-Traumpaar Aljona Savchenko und Bruno Massot sitzen in der Maschine. Begrüßt wird die Delegation von hochrangigen Vertretern aus Sport, Politik und Wirtschaft.

Livestream - Olympia-Rückblick und Empfang der deutschen Athleten in Frankfurt | Sportschau | 26.02.2018

Reiche Medaillenausbeute

Für Deutschland waren es die erfolgreichsten Winterspielen seit der Wiedervereinigung. Insgesamt gewannen die Athleten in Südkorea 31 Medaillen, davon 14 goldene. Damit verpasste TeamD im Duell mit Norwegen nur knapp Platz eins im Medaillenspiegel.