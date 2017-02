Nach einem fehlerfreien Lauf liegt Hirscher 26 Hundertstel vor Schörghofer. Dritter ist der Franzose Alexis Pinturault (+0,35 Sekunden), auf Rang vier ist der Schwede Matts Olsson (+0,39), Mitfavorit Henrik Kristoffersen aus Norwegen (+0,48) hat als Fünfter einen doch recht deutlichen Rückstand auf Hirscher. Vor dem WM-Riesenslalom hatten viele Experten einen Zweikampf um Gold zwischen Hirscher und Kristoffersen vorausgesagt.

DSV-Starter ohne Chance

Felix Neureuther, der mit Rückenproblemen in den Wettkampf gegangen war, fuhr viel zu vorsichtig, auch von seinen Rückenproblemen und die noch schlechte Sicht bei den ersten Läufern beeinträchtigt, und hat bereits 1,79 Sekunden Rückstand. "Es ist alles n bissl zusammengekommen. Die Sicht bei Nummer eins und bei mir war noch nicht gut. Dann spielt auch die Verunsicherung bei mir durch den Rücken eine Rolle. Sehr schade, es wäre viel drin gewesen heute", sagte Neureuther in der ARD-Sportschau.

Nur unwesentlich besser klappte es beim Allgäuer Stefan Luitz, bei dem nach einem kurzen Sonnen-Intermezzo wie bei Neureuther die Sicht durchwachsen war. Der Bolsterlanger hat 1,21 Sekunden Rückstand. Für beide sind die Podestplätze angesichts der bisher stark auffahrenden Konkurrenz wohl schon außer Reichweite. "Ich habe irgendwie nicht so das Gefühl zusammenbekommen, dass ich richtig durchziehe. Und dann verliert man an jedem Tor ein paar Zehntel. Ich ärgere mich, weil ich eigentlich gut drauf war", sagte Luitz.

Etwas überraschend fuhr Linus Straßer mit der hohen Starnummer 43 noch auf den 15. Platz, der Rückstand zur Spitze beträgt 1,30 Sekunden. Der Slalom-Spezialist, der beim City-Event in Stockholm für den bisher einzigen deutschen Weltcupsieg gesorgt hatte, war in der bisherigen Saison im Riesenslalom noch nie in die Punkte gefahren.

Der zweite Durchgang beginnt um 13.00 Uhr, Live-Stream und Live-Ticker bei Sportschau.de.