Rebensburg - "Riesenslalom ist wie Heimkommen"

Ob Viktoria Rebensburg und Alpine Ski-Weltmeisterschaften noch große Freunde werden? Erst einmal, in Vail 2015, stand sie bei einer WM auf dem Podest. Vieles war vor zwei Jahren ähnlich wie jetzt in St. Moritz: Im Super-G knapp am Podest vorbei, in der Abfahrt weit vom Podest entfernt - und dann Silber im Riesenslalom.

Die einzige Fahrerin des Deutschen Skiverbands ( DSV ), der vor der WM in der Schweiz reelle Medaillenchancen zugetraut wurde, hat nur noch einen Versuch, Edelmetall mit nach Hause zu nehmen. Ob sie deshalb Druck verspürt? "Es ist nicht viel anders" , sagt sie der ARD-Sportschau: "Wichtig ist, was passiert vom Start bis ins Ziel. Auf den Rest konzentriere ich mich nicht. Da denke ich nicht darüber nach, das bringt eh nichts. Ich kann morgen nur beeinflussen, dass ich schnell und gut Ski fahre morgen. Und das ist das, was bei mir im Kopf drin ist und worauf ich mich konzentriere."

Zurück zur Basis

Die 27-Jährige wirkt vor dem Riesenslalom der Damen (Donnerstag, 10 und 13 Uhr live bei Sportschau.de) extrem entspannt. Zwei Mal testete sie beim Hangbefahren am Mittwoch (15.02.17) die WM-Piste. Und wirkte danach absolut optimistisch. "Ich komme vom Riesenslalom, das ist meine Basis. Und daher ist das immer auch ein 'Heimkommen' auf die Riesenslalom-Ski" , erklärte sie nach den beiden Speedrennen und den Ausflug auf die langen Bretter.

Deutschlands Vorzeigefahrerin wirkt cool und ausgeglichen vor ihrem letzten WM-Einsatz. "Das ist immer so bei mir bei Großereignissen, dass ich vielleicht etwas ruhiger werde als andere. Ich weiß was ich kann, ich weiß was ich tun muss. Und das sind Sachen, die mir dabei einfach extrem helfen, mich auf morgen zu konzentrieren und das andere komplett auszublenden" , sagt Rebensburg.

Weiter Fragezeichen um Neureuther

Felix Neureuther beim Team-Event in St. Moritz

Weniger Positives dagegen von Felix Neureuther, neben Stefan Luitz die größte Riesenslalom-Medaillenhoffnung bei den Herren. Im verkorsten Team Event hat sich der Partenkirchner den Rücken verletzt. Wie schwer, können derzeit nicht einmal die Mediziner abschätzen. Ralph Eder, DSV -Pressesprecher vor Ort in St. Moritz, vermeldete am Mittwoch keine außergewöhnlichen Neuigkeiten. "Felix war heute auf Ski getsanden, hat einige lockere Fahrten absolviert. Er wird jetzt wieder physiotherapeutisch behandelt. Ob ein Start am Freitag möglich ist, entscheidet Felix nach dem Einfahren am Renntag" , verschickte er per Messenger an die auf Neuigkeiten wartenden Journalisten.

Ein Nicht-Start von Neureuther im Riesenslalom wäre ein weiterer Tiefschlag für das bei dieser WM noch nicht vom Glück verfolgte deutsche Team. Das frühe Aus im Team-Event hat zumindest bei Alpindirektor Maier ( "Das hat uns im Team schwer getroffen" ) Spuren hinterlassen. Die Athletinnen und Athleten haben, zumindest nach außen, die Pleite dagegen abgehakt. "Im Endeffekt ist es natürlich nicht so gelaufen, wie es sich alle erhofft haben. Aber das Rennen ist vorbei. Man hat darüber gesprochen, klar, intern, das ist auch wichtig. Aber es ist alles gegessen, es ist gut aufgearbeitet worden. Jetzt geht's weiter" , sagt Rebensburg.

Stand: 15.02.2017, 14:33