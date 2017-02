Die Schnee-Festspiele können beginnen

Rundschau | 06.02.2017 | 01:34 Min. | Verfügbar bis 06.02.2018 | BR

In St. Moritz sind die 44. alpinen Ski-Weltmeisterschaften eröffnet worden. Bis zum 19. Februar werden Medaillen in elf Wettbewerben vergeben. 589 Athleten aus 76 Nationen sind am Start.