Den Team-Event gibt es erst seit der WM 2005 in Bormio - und lange stand er im Schatten der Einzelentscheidungen. "Ich finde es ganz witzig, dass etwa beim Biathlon die Staffel fast den höheren Stellenwert hat als die Einzelrennen" , sagte Felix Neureuther, der dieser jüngsten alpinen Disziplin hohe Bedeutung einräumt. 2018 wird der Team-Wettbewerb erstmals auch bei den Olympischen Spielen ausgetragen.

"Wir nehmen jede Medaille"

Team-Event 2005 in Bormio - Deutsche holen WM-Titel: Hilde Gerg, Monika Bergmann-Schuderer, Martina Ertl, Felix Neureuther, Andreas Ertl, Florian Eckert (jeweils v.l.n.r.)

Im deutschen Lager rechnet man sich gute Chancen auf Edelmetall aus. "Das Ziel ist eine Medaille. Wir nehmen jede. Ich glaube auch, dass das nicht unrealistisch ist" , sagte Frauen-Bundestrainer Markus Anwander. In der Tat waren die Deutschen in den vergangenen Jahren Spezialisten in Sachen Team-Event: Seit 2011 gewann die DSV -Delegation zweimal das Weltcup-Finale und wurde im Vorjahr Zweite. 2013 holten Neureuther und Co. in Schladming WM -Bronze. Nur bei den jüngsten Weltmeisterschaften 2015 in Vail und Beaver Creek enttäuschte die Truppe mit einem Erstrunden-Aus. Bei der WM -Premiere in dieser Disziplin 2005 holten die Deutschen sogar den Titel - damals mit einem ganz jungen Felix Neureuther. In St. Moritz gehört das deutsche Team neben dem österreichischen und dem schwedischen zu den Favoriten.

Das deutsche Aufgebot

Neben dem Partenkirchner Neureuther sind Viktoria Rebensburg (Kreuth), Lena Dürr (Germering), Christina Geiger (Oberstdorf), Stefan Luitz (Bolsterlang) und Linus Straßer (München) nominiert. Straßer holte sich Ende Januar beim Parallelslalom in Stockholm seinen ersten Weltcupsieg. Rebensburg hat nach den verpassten Gelegenheiten im Super-G und in der Abfahrt nun die nächste Chance auf eine Medaille. Und der 32-jährige Neureuther will sich bei seiner vermutlich letzten WM im Team-Event auch den nötigen Kick für die noch anstehenden Slalom- und Riesenslalom-Wettbewerbe in St. Moritz holen.

Reglement

Beim Team-Event treten Nationen gegeneinander an. Startberechtigt sind die besten 16 Mannschaften im Nationencup. Jede Nation darf maximal sechs Starter nominieren, von denen mindestens zwei Frauen und zwei Männer sein müssen.

Gefahren wird ein Parallel-Slalom im K.o. -System: Frau gegen Frau, Mann gegen Mann. Eine Runde besteht aus vier Läufen, wobei abwechselnd Frauen und Männer gegeneinander antreten.

Für jedes gewonnene Duell gibt es einen Punkt. Endet ein Duell wegen identischer Laufzeit unentschieden, erhalten beide Teams einen Punkt. Bei Punktegleichstand werden die Laufzeiten der schnellsten Frau und des schnellsten Mannes der jeweiligen Mannschaft addiert. Die Mannschaft mit der besseren Zeit gewinnt.

Im Achtelfinale, also der ersten Runde, fährt die Mannschaft auf Platz 1 im Nationencup gegen die Mannschaft auf Rang 16, das Team auf Platz 2 tritt gegen das 15. an usw. Die jeweils schwächer platzierte Mannschaft muss ihre/n Läufer/in zuerst aufstellen, die jeweils besser platzierte kann dadurch bei ihrer Nominierung taktieren.

Video starten, abbrechen mit Escape So funktioniert der Teamwettbewerb bei der Ski-WM | Sportschau | 13.02.2017 | 02:19 Min. | Verfügbar bis 12.02.2018 | Das Erste

eei/dpa/sid | Stand: 13.02.2017, 15:18