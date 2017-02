Beat Feuz ist der König von St. Moritz

Erst einen Tag später als geplant konnte die WM-Abfahrt stattfinden. Und erneut zog etwas Nebel über die Berge von St. Moritz. Doch vorausschauend verlegte die Rennleitung den Start nach unten. So bekamen die Alpin-Fans den spektakulären "Freien Fall" mit seinem 80-Prozent-Gefälle am Start nicht zu sehen. Trotzdem war es ein sehr spannendes Rennen: In der Leader-Box herrschte reger Betrieb, kaum war ein Fahrer dort angekommen, musste er auch schon wieder gehen.

Aber einer ließ sich aus der Box nicht verdrängen: Beat Feuz hat einen Tag nach seinem 30. Geburtstag die Fahrt seines Lebens gezeigt. Angefeuert von den 35.000 Zuschauern riskierte er bei seiner Fahrt sehr viel und wurde dafür mit Bestzeit belohnt. Dass St. Moritz ihm liegt, bewies der Schweizer bereits im Vorjahr, als er dort Super-G und Abfahrt gewann. Zweiter wurde der Gewinner des Super-Gs Erik Guay. Der Kanadier lag nur 0,12 Sekunden hinter dem Schweizer. Der dritte Platz ging an den Österreicher Max Franz (+0,37 Sek.).

Sander unter den Top-Ten

Der Siebte im Super-G war im oberen Streckenabschnitt mit Zwischenbestzeiten unterwegs, unten verlor der Ennepetaler etwas. Im Ziel betrug der Rückstand 0,56 Sekunden - Platz acht ist sein bestes Abfahrtsergebnis in dieser Saison. Trotzdem ärgerte sich Andreas Sander im Ziel: " Ich sollte eigentlich zufrieden sein, aber da war mehr drin." Wie gut die Leistung des 27-Jährigen war, zeigt sich, wenn man sieht, wen er alles hinter sich gelassen hat: den Führenden im Abfahrtsweltcup, Peter Fill ( ITA ), und den Olympiasieger Matthias Mayer ( AUT ).

Auch Thomas Dreßen darf mit seinem Abschneiden zufrieden sein. Der Mittenwalder kam als 12. mit 0,88 Sekunden Rückstand ins Ziel. Josef Ferstl vom SC Hammer liegt nach 30 von 56 Läufern auf dem 16. Platz (+1,13 Sek.).

br/sid/dpa | Stand: 12.02.2017, 14:45