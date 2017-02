Stuhec ist auf der "Engiadina" nicht zu schlagen

Der Titel bleibt in Slowenien: Ilka Stuhec ist die Nachfolgerin von Tina Maze , die diese Saison ihren Rücktritt erklärte, auf dem Thron der Abfahrerinnen. Stuhec dominierte bereits die gesamte Saison den Abfahrtsweltcup, holte drei Siege und krönte nun in St. Moritz mit dem Weltmeister-Titel ihre Saison. "Das ist sehr emotional, ich werde den Rest des Tages weinen ", sagte die 26-Jährige völlig überwältigt.

Die Slowenin spielte ihre technischen Stärken aus und zeigte eine gefühlvolle Fahrt. Mit den Geländeübergängen auf der Piste kam sie am besten zurecht. Im Ziel hatte sie 0,40 Sekunden Vorsprung auf die Überraschungszweite Stephanie Vernier. Für die Österreicherin ist es der erste Abfahrts-Podestplatz überhaupt. Sie ließ aber bereits im Super-G in Garmisch-Partenkirchen ihre Speed-Qualitäten aufblitzen, als die 23-Jährige Zweite wurde. "Es ist unglaublich" , so die Österreicherin im Ziel.

Bronze für Vonn ist wie "Gold"

Lindsey Vonn bewies einmal mehr, dass sie immer für eine Überraschung gut ist: Nach dem Aus im Super-G und nicht so guten Trainingseindrücken, erkämpfte sich die US-Amerikanerin die Bronzemedaille (+0,45 Sek.). Mit 32 Jahren und 117 Tagen ist sie die älteste Medaillengewinnerin der alpinen WM-Geschichte. "Nach meiner Verletzung ist das wie Gold für mich" , sagte Vonn. Sie war nach einer langen Verletzungspause erst im Januar wieder auf die Piste zurückgekehrt.

Rebensburg nicht unter Top-Ten