Felix Neureuther startet auch im Slalom mit Rückenproblemen, resultierend aus seiner erneuten Rückenverletzung im Team-Event am Dienstag (14.02.17). Seine bisherige Saison verlief mit nur zwei Top-Drei-Resultaten ohnehin eher enttäuschend. Zum Favoritenkreis zählt er in seinem möglicherweise letzten WM-Rennen nicht.

Die größten Gold-Kandidaten sind Norwegens Slalom-Star Henrik Kristoffersen und Riesenslalom-Weltmeister Marcel Hirscher aus Österreich. Auch der Russe Alexander Choroschilow ist in Form. Neben Neureuther schickt der DSV noch Linus Straßer, Stefan Luitz und Dominik Stehle an den Start. An einem perfekten Tag können alle drei für eine Überraschung sorgen. Podestplätze im Slalom hat aber keiner der drei in seiner Bilanz stehen.