Nicht zu fassen: US-Skistar Mikaela Shiffrin hat in St. Moritz die komplette Weltelite in Grund und Boden gefahren. Mit dem unglaublichen Vorsprung von 1,64 Sekunden sicherte sich die erst 21-Jährige ihr drittes WM-Gold im Slalom. "Three in a row" - drei am Stück - das ist vor ihr als letzter Rennläuferin der Oberstaufenerin Christl Cranz (1937 bis 1939) gelungen. Silber ging an die Schweizer Kombinations-Weltmeisterin Wendy Holdener. Frida Hansdotter (Schweden) kämpfte sich im Finaldurchgang noch vom fünften auf den Bronzeplatz vor. Sie profitierte dabei auch vom Ausscheiden der Slowakin Veronika Velez Zuzuolva, die alles riskierte und einfädelte.

Zweimal Laufbestzeit: "Ein unglaublicher Tag!"

In einer eigenen Liga unterwegs: Mikaela Shiffrin

"Es ist ein unglaublicher Tag für mich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll" , so eine völlig überwältigte Weltmeisterin. "Ich bin völlig happy." In beiden Läufen fuhr Shiffrin die Bestzeit. Im zweiten Durchgang, den ihr Trainer Mike Day gesetzt hatte, holte sie gegenüber der zweitschnellsten Hansdotter sage und schreibe 0,98 Sekunden heraus - eine eigene Welt! ARD-Expeertin Maria Höfl-Riesch sagte im Ersten: "Sie ist ja auch noch so jung. Viel Spaß an alle Mädels, die sich noch Jahre mit ihr messen müssen."

Auch insgesamt war es ein hochklassiger Slalom, bei dem sich die sechs Topplatzierten im Weltcup wieder ganz vorne wiederfanden. Der undankbare vierte Platz blieb der Slowakin Petra Vlhova. Die Tschechin Sarka Strachova, die den ersten Durchgang noch ein wenig verschlafen hatte, arbeitete sich noch auf den fünften Rang vor.

Dürr verschenkt mögliches Top-Ten-Resultat - Wallner beste Deutsche

Kam als beste Deutsche auf Rang 17: Maria Wallner

Mit der Medaillenentscheidung nichts zu tun hatten die deutschen Damen: Beste Deutsche war die mit der hohen Startnummer 38 gestarteten Marina Wallner (Inzell/+ 3,43 Sekunden), die am Ende auf dem 17. Platz landete. Lena Dürr (Germering), die nach dem ersten Lauf noch auf einem aussichtsreichen zehnten Rang gelegen hatte, machte kurz vor dem Ziel einen Fahrfehler, verlor im Flachen den Schwung und wurde trotz eines zuvor beherzten Angriffslaufs auf den 18. Rang durchgereicht (+ 3,50). Jessica Hilzinger (Oberstdorf/+ 4,38) kam in der Endabrechnung auf einen respektablen 22. Platz. Nicht in die Wertung kam dagegen Christina Geiger (Oberstdorf), die bereits im ersten Lauf ausgeschieden war.