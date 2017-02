Die Favoritinnen haben sich im ersten Durchgang keine Blöße gegeben: Allen voran Mikaela Shiffrin zeigte mit der Startnummer eins auf jungfräulichem Kurs einen fehlerfreien Lauf, der sie - wie von fast allen Experten erwartet - an die Spitze des Feldes katapultierte. "Es war kein perfekter, aber solider Lauf von mir. An ein, zwei Stellen hätte ich noch direkter fahren können", so Shiffrin im Ersten. "Natürlich will ich gewinnen. Aber ich will auch einfach gut skifahren und mir die Goldmedaille verdienen."

Topfahrerinnen jagen Shiffrin und Holdener

Von den sechs Bestplatzierten im Slalom-Weltcup waren fünf auch hier in St. Moritz die schnellsten. Die Schweizer Kombinations-Weltmeisterin Wendy Holdener belegt Platz zwei. Mit nur 0,38 Sekunden Rückstand auf Shiffrin hat sie eine sehr gute Ausgangsposition für den Finaldurchgang (13.00 Uhr/live im Ersten), der allerdings von US-Coach Mike Day gesetzt wird. Dritte ist die Slowakin Veronika Velez Zuzulova (+ 0,59 Sekunden), die aber von ihrer Landsmännin Petra Vlhova (+ 0,76) und der Schwedin Frida Hansdotter (+ 0,77) gejagt wird.

Lena Dürr nicht chancenlos - Geiger scheidet aus

Beste Deutsche ist Lena Dürr (Germering), die einen beherzten Lauf zeigte und mit 1,36 Sekunden Rückstand auf die Führende einen guten zehnten Rang belegt. "Man musste den Mittelweg finden zwischen hartem Druck und feiner Klinge", sagte Dürr, die während ihrer Fahrt gar kein so gutes Gefühl hatte. "Ich war überrascht, dass es für Platz zehn gereicht hat." Ihre Hoffnung, sich im Finaldurchgang noch weiter nach vorne zu schieben, scheinen angesichts der gezeigten Leistung durchaus berechtigt.

Achtbar schlugen sich auch die beiden mit hohen Startnummern gestarteten Marina Wallner (Inzell/+ 2,01) auf Rang 20 und Jessica Hilzinger (Oberstdorf/+ 2,63) als 24.. Ausgeschieden ist dagegen Christina Geiger (Oberstdorf).

wp | Stand: 18.02.2017, 10:46