St. Moritz - zwischen Glamour und Spitzensport

St. Moritz, das klingt schon nach Luxus. Seit rund 150 Jahren arbeiten die Eidgenossen fleißig an ihrem Image und haben sich dafür 1987 die Marke "Top of the World" patentieren lassen. Eine Goldgrube für Hoteliers, Hüttenbesitzer und Liftbetreiber. Schon Enrico Caruso, Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock, Marlene Dietrich und Herbert von Karajan wussten St. Moritz zu schätzen und verbrachten hier ihre Urlaube.

Schauplatz mit Olympia- und WM -Flair

Plakat der Olympischen Winterspiele 1928 in St. Moritz

"Top of the World" schätzen nicht nur die Stars und Sternchen, sondern auch die Spitzenkönner. 1928 und 1948 fanden in St. Moritz die Olympischen Winterspiele statt. Zudem war die Kommune im Engadin 1934, 1974 und 2003 Austragungsort der Weltmeisterschaften. Die alpinen Wettbewerbe bei Olympia 1948 hatte der internationale Skiverband FIS gleichzeitig als WM ausgeschrieben, sodass St. Moritz nun also bereits zum fünften Mal die internationalen alpinen Titelkämpfe austrägt.

"Freier Fall" auf 140 Stundenkilometer

St. Moritz: Start der Abfahrt

Das Skigebiet um St. Moritz erstreckt sich auf einer Höhe von 1.720 Metern bis zum Piz Nair, dem höchsten Punkt mit 3.057 Metern. Die Strecke für die WM -Teilnehmer liegt auf dem Corviglia. Besonders der Startabschnitt in der Herrenabfahrt, genannt "Freier Fall" , hat es in sich. Der Fall beginnt auf 2.840 Metern Höhe. Die Rennläufer katapultieren sich aus dem Starthaus unmittelbar in einen Hang mit fast 45 Grad Gefälle und beschleunigen in sechs Sekunden auf zirka 140 Stundenkilometer. Die Damen stehen dem nicht nach und erreichen von ihren Startpunkt "Britannia" ebenfalls binnen Sekunden Höchstgeschwindigkeiten.

jmd | Stand: 06.02.2017, 12:53