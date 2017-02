Holdener und Gisin holen Schweizer Doppelsieg

Wendy Holdener ist Weltmeisterin in der Alpinen Kombination und hat für die Schweiz die erste Goldmedaille bei der Heim-WM in St. Moritz gewonnen. Die 23-Jährige war am Freitag nach Abfahrt und Slalom 0,05 Sekunden schneller als ihre Teamkollegin Michelle Gisin auf Rang zwei. Bronze ging wie vor zwei Jahren an Michaela Kirchgasser aus Österreich.

Starke Nerven entscheiden

Wendy Holdener nach dem Sieg der WM-Kombination in St. Moritz

Nach der Abfahrt der WM-Kombination in St. Moritz lagen Michelle Gisin und Wendy Holdener noch auf Platz vier und sieben. Doch die beiden Schweizer Slalomspezialistinnen machten selbst starke, wenn auch nicht fehlerlose Rennen. Und ihnen kam die Nervenschwäche der vor ihnen liegenden Starterinnen zugute. So fuhr Wendy Holdener in 1:58,88 Minuten an die Spitze und Michelle Gisin mit fünf Hundertstel auf Platz zwei.

Die Österreicherin Michaela Kirchgasser griff nach Platz elf in der Abfahrt und 1,33 Sekunden Rückstand nochmals an und holte sich trotz Fehler in ihrem Lauf mit 0,38 Sekunden Rückstand sensationell den dritten Platz.

Zahlreiche Favoriten-Stürze

Ein dramatischer Slalomlauf ließ die Favoritinnen der Reihe nach ausfallen. So stürzte die nach der Abfahrt in Führung liegende Sofia Goggia nach einem Fehler, genauso wie die Top-Favoritin Ilka Stuhec. Die Slowenin war mit nur zwölf Hundertstel Rückstand als Zweite des Abfahrtsrennen in den Slalom gegangen, verkantete aber schon im oberen Abschnitt und schied aus. Im Ziel musste sich die Slowenin trösten lassen.

Nach der Abfahrt war das Rennen noch völlig offen gewesen. Die Bestzeit hatte die Italienerin Sofia Goggia mit 1:16,90 Minuten vorgelegt. Gleich dahinter reihte sich Ilka Stuhec aus Slowenien und Lara Gut ein.

WM-Aus für Lara Gut

Die Diagnose ist erschütternd: Kreuzbandriss und eine Minskusverletzung im linken Knie bedeuten das WM- und Saison-Aus für Lara Gut. Die Schweizerin lag nach der Kombinations-Abfahrt bei ihrer Heim-WM nur 0,43 Sekunden zurück auf Platz drei, konnte allerdings nach der Abfahrt nicht mehr ins Rennen eingreifen: Die 25-Jährige verletzte sich beim Aufwärmen für den Slalom so sehr, dass sie mit dem Helikopter ins Krankenhaus geflogen werden musste.