Rebensburg rast an Bronze vorbei

Viktoria Rebensburg ist bei der Alpinen Ski- WM in St. Moritz knapp an einer Medaille vorbeigefahren. Die Kreutherin lieferte im Super G ein beherztes Rennen, lag zwischenzeitlich in Führung und musste sich nach einem Fehler im unteren Teil mit dem undankbaren vierten Platz begnügen. Gold ging an die Österreicherin Nicole Schmidhofer. Tina Weirather aus Liechtenstein und Top-Favoritin Lara Gut holten Silber und Bronze.

Tolle Fahrt mit kleinem Makel: Viktoria Rebensburg

Rebensburg war nach dem Rennen nicht unzufrieden. " Es muss auch jemand Vierter werden. Ich muss das Positive mitnehmen. Bis vor den letzten Schwung habe ich eine gute Fahrt gezeigt. Dann bin ich zu weit reingedrückt worden. Danach fehlte mir der Speed. Das ist schade. Es war bis dahin eine Super-Fahrt ", sagte die 27-Jährige im ZDF .

Sensationsfahrt von Schmidhofer

Nicole Schmidhofer aber überraschte alle. Die 27-Jährige stand in ihrer gesamten Karriere bei einem Weltcup noch nie ganz oben auf dem Treppchen, schaffte zuletzt vor drei Jahren einen Podestplatz. Doch bei der WM fuhr sie das Rennen ihres Lebens. Besonders im mittleren und unteren Teil der anspruchsvollen Strecke glänzte die Österreicherin, hatte vor dem Schlusssprung auch die höchste Geschwindigkeit. " Das kann man nicht planen. Es war eine gute Fahrt. Das ist unglaublich. Ich bin früh aufgestanden und dachte, eine Medaille. Gold war eigentlich unerreichbar ", sagte die Weltmeisterin im ZDF .

Angeschlagene Gut geschlagen

Lara Gut war mit einem Handicap ins Rennen gegangen. Vor zehn Tagen prallte die Schweizerin in Cortina D’Ampezzo gegen ein Tor und zog sich Prellungen zu. " Lange sitzen und stehen kann ich nicht. Eine Minute Skifahren wird aber gehen ", gestand sie vor dem Rennen. Doch die Verletzung setzte Gut doch mehr zu, als sie zugeben wollte. Sie fuhr zwar gefühlvoll, doch insgesamt etwas zu zurückhaltend. Am Ende lag Gut als Dritte 0,03 Sekunden hinter der Liechtensteinerin Weirather, die sich auch Wackler leistete. " Ich hatte einige Schnitzer. Da wusste ich, dass schwer wird. Es gab viele Wellen, wo man nicht sieht, wie es weiter geht ", sagte Weirather im ZDF .

Tina Weirather blieb nicht fehlerfrei.