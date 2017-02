Es war unglaublich spannend bis zum Schluss: Marcel Hirscher hat dem Druck bei der WM in St. Moritz auch im letzten Rennen Stand gehalten und sich nach dem Riesenslalom-Titel auch souverän den Weltmeistertitel im Slalom gesichert. Silber geht an Manuel Feller und damit ebenfalls an Österreich. Doch aus deutscher Sicht unglaublich: Felix Neureuther behält nach Rang zehn im ersten Lauf die Nerven und fährt noch zu Bronze. Er holt damit die erste und einzige Medaille für das DSV-Team.

Neureuther überglücklich

Während Marcel Hirscher schon im ersten Lauf seine außergewöhnlichen Qualitäten gezeigt hatte und mit 46 Hundertstel Vorprung Erster war, lagen 14 Läufer vor dem zweiten Lauf innerhalb einer Sekunde. Und so eng die Führenden beieinander lagen, so wurde das Feld im zweiten Lauf nochmals durcheinander gewürfelt.

Felix Neureuther

Felix Neureuther ging als Zehnter in den zweiten Lauf und fuhr ein sehr couragiertes, fehlerloses Rennen. Doch dann musste der Partenkirchner auf Fehler der Fahrer vor ihm warten - und die kamen. Der Neunte, der Schweizer Ramon Zenhäusern, schied genauso aus wie der Schwede Mattias Hargin, der als Fünfter Nerven zeigte. Der Brite Dave Ryding, Vierter im ersten Lauf, fiel auf Rang elf zurück. Der Österreicher Marco Schwarz, nach dem ersten Lauf noch Zweiter, verpatzte den zweiten Lauf und kam nur auf Rang sieben. Ähnliches passierte seinem Teamkollegen Michael Matt, der als Dritter in den zweiten Lauf gestartet war und am Ende Achter wurde.

So kletterte Neureuther einen Platz nach dem anderen nach vorn und zeigte durchaus Tränen der Erleichterung und des Glücks. Auf dem 32-Jährigen war ein ziemlicher Druck gelastet, der sich nun entlud. " Ich denke, es sind doch meine letzten Weltmeisterschaften, schöner kanns nicht werden als hier in St. Moritz ", so Neureuther. Und so sagte er selbst, dass diese Medaille etwas ganz Besonderes für ihn ist. Wegen seiner Rückenbeschwerden hatte er überhaupt nicht damit gerechnet, noch eine Medaille zu holen. " Es ist ein sehr emotionaler Moment für mich, weil ich wirklich nicht damit gerechnet hatte, heute eine Medaille zu gewinnen. "

Hirscher eine Liga für sich

Marcel Hirscher krönte sich im letzten der elf Wettbewerbe zum König dieser WM. Nach Silber in der Kombination und seinem ersten Gold überhaupt in einem Riesenslalom gewann der Österreicher zum zweiten Mal nach 2013 den Titel im Slalom. Das "Double" war zuletzt dem Italiener Alberto Tomba 1996 in der Sierra Nevada/Spanien gelungen.

Pech für Luitz

Linus Straßer kam nach dem ersten Lauf mit einem Rückstand von 1,82 Sekunden auf den Führenden ins Ziel. Das war Platz 25. Nach einem etwas verhaltenen zweiten Lauf in 1:37,21 Minuten belegte Straßer Platz 20. Auch Dominik Stehle, zeigte keine zwei ganz fehlerfreien Läufe. Nach Rang 23 im ersten Durchgang kam Stehle insgesamt eine Hundertstel Sekunde nach Linus Strasser als 21. ins Ziel.

Richtig Pech hatte Stefan Luitz. Der Allgäuer verlor im ersten Lauf auf der Strecke seinen Schienbeinschoner und kam nach einigen Schlägen gegen die Beine nur mit Schmerzen ins Ziel. Mit einem Rückstand von 2,52 Sekunden kam er auf einen für ihn enttäuschenden 34. Platz im ersten Lauf und verpasste eine gute Startnummer für den zweiten. Am Ende reichte es zu Platz 28.