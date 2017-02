Frankreich überrascht mit Team-Gold - Deutschland früh draußen

Orakel wird wahr

Für die jüngste Disziplin im alpinen Skizirkus waren die 16 besten Mannschaften des Nationencups qualifiziert. Die Deutschen mussten sich im Achtelfinale mit den Slowaken auseinandersetzen, die im Vorfeld von Felix Neureuther mit Vorschusslorbeeren bedacht wurden. "Die Slowakei ist Top-Favorit" , verkündete der Partenkirchner. Zum Leidwesen der deutschen Athleten sollte er Recht behalten.

Ein Luitz reicht nicht - schmerzhafter Stich bei Neureuther

Lena Dürr, Felix Neureuther

Die Slowaken waren natürlich gut besetzt, keine Frage. Als Erste musste Lena Dürr gegen Petra Vlhova antreten und hatte mit 0,11 Sekunden das Nachsehen. Danach duellierte sich Stefan Luitz mit Andreas Zampa und machte seine Sache hervorragend. Der Bolsterlanger fuhr einen Vorsprung von 0,38 Sekunden heraus - und die deutschen Alpinen lagen in der Addition der Zwischenzeit vorn.



Ein Polster für Christina Geiger? Die Oberstdorferin verlor gegen Veronika Velez Zuzulova gewaltig an Boden, sodass die Hoffnungen auf Felix Neureuther ruhten. Wenigstens noch einen Punkt holen, zum 2:2 ausgleichen und auf die Zeit hoffen. Nichts wurde es. Der 32-Jährige hatte auf der schlechteren Bahn gegen Matej Falat das Nachsehen - und Deutschland war draußen. "Ich habe leider nicht so Gas geben können, es war mir in den Rücken eingeschossen. Es ist schon enttäuschend“ , gab Neureuther zu, der während des Laufes einen schmerzhaften Stich spürte. Ob die Teilnahmen am Riesenslalom und Slalom gefährdet sind, war zunächst unklar. Alpin-Chef Wolfgang Maier haderte danach mit dem Ergebnis: "Das ärgert mich, dass ich es gar nicht sagen kann. Am liebsten würde ich heimfahren oder etwas kaputt hauen."

DSV-Alpindirektor Meier: "Strategie nicht aufgegangen" | Sportschau | 14.02.2017

Schweden putzen Österreich und die Schweiz

Und das Favoritensterben ging weiter. Im Viertelfinale folgte eine kleine Sensation, denn die Österreicher, immerhin Titelverteidiger von 2015, schieden gegen Schweden aus. Über die Zeit schafften es die Schweizer gegen Kanada, Frankreich schlug Norwegen und die Slowakei setzte sich gegen Italien durch.



Im Semifinale mussten sich die Franzosen mit Schweden auseinandersetzen und jubelten dank der besseren Gesamtzeit. Auch bei den Slowaken wurde es ganz eng, die letztendlich 0,06 Sekunden schneller waren als die Schweizer. Die Eidgenossen hatten das Finale verpasst - die nächste große Enttäuschung beim Parallel Event. Nicht einmal Bronze blieb den Schweizern als Trostpflaster, denn den dritten Platz schnappten sich die Schweden im kleinen Finale. Beim großen Showdown triumphierten die Franzosen über die Slowakei.