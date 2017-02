Beinahe-Katastrophe bei Alpin-WM

Bei der alpinen Ski-WM in St. Moritz ist es am Freitag beinahe zu einer Katastrophe gekommen. Ein Flugzeug der Showtruppe "PC-7 Team" der Schweizer Luftwaffe durchtrennte das Aufhängekabel einer Seilbahnkamera. Teile der Kamera stürzten aus großer Höhe in den Zielraum.

Hirscher & Co. sitzen im Lift fest

Verletzt wurde nach Angaben der ermittelnden Polizei Graubünden niemand. Wegen des Zwischenfalls musste jedoch der Athleten-Lift angehalten werden, Augenzeugen zufolge soll das abgerissene Seil auf das Lift-Seil gefallen sein. Im Lift saßen zu diesem Zeitpunkt zahlreiche Top-Stars der Szene wie Felix Neureuther (Partenkirchen) oder der Österreicher Marcel Hirscher, die auf dem Weg zur Besichtigung des Finallaufs im Riesenslalom waren. Die Athleten konnten mit einer Verzögerung von rund 15 Minuten weiterfahren, das Rennen um die Medaillen begann deshalb eine halbe Stunde später als geplant.

An Katastrophe vorbeigeschrammt

"Das ist eine brutale Geschichte, wir hatten Glück dass nicht mehr passiert ist", sagte FIS-Renndirektor Markus Waldner. Roman Rüegg von der Graubündner Kantonspolizei ergänzte, aus Sicheheitsgründen habe die Sesselbahn Salastrains den Betrieb eingestellt. Die Polizei sowie die Militärbehörden hätten die Untersuchungen aufgenommen.Weitere Angaben wollte er zunächst nicht machen.

dpa/sid | Stand: 17.02.2017, 13:04