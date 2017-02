Beide WM-Abfahrten am Sonntag geplant

In 15-Minuten-Intervallen hangelte sich die Jury durch den Tag, immer wieder musste die ursprünglich für 12.00 Uhr vorgesehene Herrenabfahrt verschoben werden. Um 14.30 Uhr dann die Gewissheit: Ausgerechnet der Höhepunkt der alpinen Ski-WM kann nicht wie geplant stattfinden. Die Ursache dafür war eine aufkommende Nebelbank, die "Maloja-Schlange", die wieder einmal erbarmungslos zugeschlagen hat.

Die Ski-WM bekommt den "Super-Sonntag"

Am frühen Samstagabend dann die Entscheidung, dass am Sonntag (12.02.17) zwei Mal gefahren werden soll. Die ursprünglich für 12.00 Uhr vorgesehene WM-Abfahrt der Damen soll nun um 11.15 Uhr starten, die Herrenabfahrt im Anschluss um 13.30 Uhr. "Der Plan ist, dass wir morgen beide Rennen haben" , erklärte FIS-Renndirektor Atle Skardaal bei der Mannschaftsführersitzung der Damen.

"Wie ein Schweizer Uhrwerk"