Ausrufezeichen von Stuhec, Rebensburg weiter hinterher

Bei der Übungsfahrt für die WM-Abfahrt am Sonntag fehlten Rebensburg am Donnerstag 1,57 Sekunden auf Ilka Stuhec an der Spitze. Die Slowenin hatte aber bereits auf die Schweizerin Fabienne Suter 0,53 Sekunden Vorsprung. Dritte wurde Österreichs Christine Scheyer (+0,80 Sekunden) vor US-Star und Gold-Favoritin Lindsey Vonn (+0,82).

Rebensburg: "versteife mich nicht auf Medaillen" | Sportschau | 09.02.2017

Rebensburg setzt auf Steigerungspotenzial

Nach Platz vier im Super-G peilt Rebensburg bei ihrer zweiten von drei Chancen trotzdem weiterhin eine Medaille an. Besonders im flachen Teil zu Beginn habe sie noch "Luft nach oben" , sagte die Olympiasiegerin: "Es ist oben sehr lang flach, man muss sehr fein fahren, das ist hier das A und O." Stuhec habe dies vorgemacht. Im Materialbereich, fügte Rebensburg nach verschiedenen Tests in den vergangenen Tagen an, "war das sehr nah dran an der Perfektion. Das ist alles im grünen Bereich." Kira Weidle vom SC Starnberg verpasste mit 3,35 Sekunden Rückstand die Top 40.

Nebel bestimmt das Abfahrtstraining in St. Moritz | Sportschau | 09.02.2017

dpa/sid | Stand: 09.02.2017, 13:01