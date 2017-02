Rebensburg will "Vollgas" geben

Endlich mal bei der Siegerehrung "noch weiter nach rechts rübergehen " will Viktoria Rebensburg, nach dem sie im Super-G das Podest knapp verpasst hat. Titelverteidigern Tina Maze ist in Ski-Rente, Speedqueen Lindsey Vonn schwächelt, und Lara Gut musste verletzt ins Krankenhaus - ist die Bahn also frei für die 27-Jährige? Ganz so einfach wird es dann wohl doch nicht für die Kreutherin, auch wenn sie verspricht, sich mit "Vollgas" die "Engiadina" hinunterstürzen zu wollen.

Topfavoritin in der Abfahrt: Ilka Stuhec

Denn die Top-Favoritin auf den Weltmeistertitel in der Abfahrt ist Ilka Stuhec. Die Slowenin gewann in dieser Saison bereits drei Abfahrten und führt den Weltcup in dieser Disziplin auch an. "Die Ilka" , hat Rebensburg beobachtet, "fährt sehr fein, und das ist hier das A und O" , vor allem im flachen oberen Teil. Ebenso ist Super-G-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer aus Österreich zu beachten. Und auch wenn Vonn diese Weltmeisterschaften in Super-G und Kombination noch nicht zu überzeugen wusste - die US -Amerikanerin ist immer für eine Überraschung gut, ihr Kampfeswille ist ungebrochen: "Wer kein Risiko eingeht, wird im Leben nichts erreichen ", zitierte sie Muhammad Ali.

Rebensburg: "Ich bin voll dabei"

Auch Rebensburg will kämpfen: "Ich bin voll dabei" , sagt die frühere Riesenslalom-Spezialistin. Sie zähle sich mittlerweile "dazu, zu den Abfahrern" . Aus gutem Grund: Vier Mal stand die 27-Jährige in ihrer Karriere in der Königsdisziplin auf dem Weltcup-Podest, zuletzt vor drei Wochen in Garmisch-Partenkirchen als Dritte bei Vonns Comeback-Sieg. Noch einmal wie zum Auftakt am Dienstag (07.02.17) im Kulm Park von St. Moritz dabei zuschauen zu müssen, wie andere die WM-Medaillen umgehängt bekommen - darauf hat sie keine Lust. "Das macht nicht so extrem viel Spaß, ganz klar" , sagt sie. Die Voraussetzungen für die WM -Abfahrt am Sonntag passen jedenfalls. Im Materialbereich, so Rebensburg nach verschiedenen Tests in den vergangenen Tagen, sei sie "sehr nah dran an der Perfektion."

"Bei der WM zählen nur Medaillen"