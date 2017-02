Schweizer Aerni gewinnt WM-Gold in der Kombination

Luca Aerni hat überraschend die Kombination bei der Ski-Alpin-WM ins St. Moritz gewonnen. Der Schweizer distanzierte nach einer Abfahrt am Vormittag und einem Slalom in den Mittagsstunden den großen Favoriten Marcel Hirscher um eine Hundertstelsekunde. Bronze sicherte sich mit Mauro Cavieziel (+0,06 Sekunden) ein zweiter Schweizer.

Aerni profitiert von früher Startnummer

Luca Aerni

Aerni hatte im Finale bei vorfrühlinghaftem Sonnenschein Glück mit der Startnummer. Als 30. der Abfahrt startete er zuerst und legte auf der frisch präparierten Piste eine Bestzeit hin, an der sich die Konkurrenz bei immer schlechter werdenden Bedingungen die Zähne ausbiss. Vor allem auf dem Schlussabschnitt gab Aerni den anderen ein Rätsel auf, dort verloren selbst die Besten eine halbe Sekunde auf den jungen Schweizer.

Titelverteidiger Hirscher um eine Hundertstel geschlagen

Silber gewonnen oder Gold verloren? Marcel Hirscher ratlos

Mit einem blauen Auge davon kam Titelverteidiger Marcel Hirscher. Der Österreicher hatte in der Abfahrt viel Zeit verloren, nicht nur auf die Spezialisten, sondern auch auf die direkte Konkurrenz. Im Slalom konnte er dafür mit Startnummer drei starten, fast schien es, als hätte der Tiroler gepokert. Auf dem relativ einfachen Hang konnte er seine Stärken jedoch nicht so ausspielen wie gewünscht. Als er im Ziel hinter Aerni lag, drohte ein Debakel, doch bis auf Caviezel kam niemand mehr in die Nähe der beiden Führenden. Mitfavorit Alexis Pinturault (FRA) fiel ebenso wie der stark in der Abfahrt gefahrene Schweizer Justin Murisier ins Mittelfeld zurück. Nur einmal noch schien die Reihenfolge auf dem Podium in Gefahr, als Dominik Paris bis kurz vor dem Ziel vorn lag. Doch an den letzten vier, fünf Toren verlor er sieben Zehntel und wurde Vierter.

DSV-Trio mit guter Teildisziplin

Thomas Dreßen

Die deutschen Fahrer hatten erwartungsgemäß nichts mit dem Ausgang des Rennens zu tun. Der DSV hatte die drei Speedspezialisten Thomas Dreßen, Andreas Sander und Josef Ferstl aufgeboten. Und alle drei schlugen sich in ihrer Spezialdisziplin Abfahrt bravourös – belegten die Plätze drei, fünf und neun. Nach den Slalom rutschten sie aus den Top-Rängen heraus. Am besten verkaufte sich WM-Debütant Dreßen mit Platz 14. Andreas Sander wurde 23., Josef Ferstl 25. "Ich habe im Slalom Fehler gemacht und die Spur nicht getroffen. Aber ich bin super zufrieden" , sagte Dreßen, der sich nach seinem dritten Platz in der Abfahrt für das Finale vorgenommen hatte: "Locker bleiben, stabile, saubere Fahrt, Gas geben, wo es nötig ist und schauen was rauskommt."

Lob vom Alpin-Chef des DSV